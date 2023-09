Consejo Constitucional aprobó eximir de contribuciones a la primera vivienda

El Consejo Constitucional aprobó con lo justo este jueves la norma relativa a la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda, una de las más emblemáticas que ha impulsado el Partido Republicano.

La enmienda obtuvo 30 votos a favor, 17 en contra -todos de la izquierda- y tres abstenciones, por parte de Edmundo Eluchans (UDI), Lorena Gallardo (RN) y Gloria Hutt (Evópoli).

Como en la previa se anticipaba que se cayera por falta de votos desde Chile Vamos, uno de los apoyos claves era el de Germán Becker (RN), que si la rechazaba o se abstenía podía tumbarla, pero terminó aprobándola.

Durante el debate, el vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto (Evópoli), aseveró que "no hay nada más ajeno a un texto constitucional que una norma tributaria. Siempre he sido muy crítico de cierta izquierda que desprecia la evidencia, pero creo también, con la misma fuerza, que no es bueno que cometamos ese mismo pecado desde la otra vereda".

"Se dice que en virtud de esta norma, el texto tiene más probabilidades de ser aprobado; eso es un error. La Convención, que tanto hemos criticado, también pensó que el plebiscito del 4 de septiembre podía ganarse incorporando este tipo de normas. Nadie tiene una varita mágica, nadie sabe cuál es la fórmula del triunfo, pero al menos si me equivoco, prefiero equivocarme con un texto de consenso, y no con un texto partisano", sentenció el comisionado.

En las semanas previas a la votación, diversos expertos advirtieron efectos negativos de tal eliminación: por ejemplo, un estudio de la U. Católica del Norte estimó que reducirá los presupuestos de todos los municipios del país en 64%.

En la misma línea, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), aseguró en Cooperativa que "no se me ocurre una medida que pueda acentuar más la desigualdad en Chile que la que acaba de aprobar el órgano constituyente".

"Entiendo que muchas veces desde afuera uno puede decir que es bueno que alguien no pague la contribución de su primera vivienda, pero hay que recordar que el 10% más rico de la población es el que la paga, y con esos recursos se financia gran parte del presupuesto municipal, que es el que nos permite pagar cosas muy básicas, como la recolección de la basura, la mantención de áreas verdes, el alumbrado público en nuestras comunas", detalló.

El jefe comunal señaló que es su esperanza que una nueva Constitución permita "avanzar en ser un país un poco más justo, un poco más igualitario, donde podamos garantizar ciertos derechos a personas y quitarle el presupuesto a los municipios, que son los principales encargados de prestar los servicios más básicos a nuestros vecinos, me parece que es un hecho bastante preocupante. Me imagino que las personas que aprobaron eso nunca han trabajado en una municipalidad".