Excomisionados debatieron sobre propuesta a días del plebiscito constitucional

Los excomisionados Bettina Horst (Ind-UDI) y Gabriel Osorio (PS), representantes de los comandos A Favor y En Contra respectivamente, debatieron este martes en Cooperativa sobre la propuesta de texto constitucional que se plebiscitará en menos de dos semanas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Horst sostuvo que "en términos generales, a mí me parece que es un texto coherente, es un texto bueno y que nos permite cerrar este proceso, esta discusión constitucional que lleva demasiados años abierta y que ha sembrado la incertidumbre en nuestro país".

"Este texto recoge la historia constitucional y republicana de nuestro país y deja atrás los eventos y los ímpetus refundacionales que tuvimos presente en el texto de la convención pasada", destacó.

En respuesta, Osorio aseveró que "lamentablemente nos encontramos frente a un texto que nos divide, que es un texto que tiene problemas técnicos importantes que han sido destacados por diversos académicos de todos los sectores políticos y en general de la academia".

"Se puede observar, por ejemplo, el cuestionamiento que existe a la regulación a la persecución del narcotráfico o la posible inconstitucionalidad o los riesgos de inconstitucionalidad de la Ley 20.000 (...) este texto tampoco castiga de manera efectiva o persigue la corrupción", lamentó.

PROMESAS DE CAMPAÑA Y UN TERCER PROCESO

Horst apuntó que "para quienes apoyaron en el pasado el texto rechazado, tal como lo hizo el sector político que hoy día apoya al gobierno y también a nuestro Presidente, esos sectores evidentemente no quieren cerrar este proceso, no quieren un nuevo texto constitucional, porque están a la espera de que se abra otra oportunidad para avanzar con su ideología y en el contexto de su texto que fue rechazado".

"El texto que acá se plebiscita no es un texto refundacional, es un texto que continúa nuestra tradición republicana y por eso mismo no es un retroceso, no pone en jaque lo que hemos avanzado", valoró.

Mientras tanto, Osorio se refirió a las "promesas" de la campaña de la opción A Favor, manifestando que "cuando se señala que una Constitución, que un texto constitucional genera empleo, la verdad es que me produce un poquito de dudas, porque en realidad lo que hace un texto constitucional es regular las instituciones, cómo funcionan las instituciones y al mismo tiempo regular los derechos y garantías fundamentales".

"Cuando se señala que el texto va a mejorar el empleo o que, como señala la opción A Favor en su franja, van a desaparecer las listas de espera, en realidad es engañar a la ciudadanía", sostuvo.