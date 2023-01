Girardi y elección del Consejo Constitucional: Una lista única del oficialismo sería "la lista del indulto"

El expresidente del Senado destacó las figuras de Tohá, Marcel, Uriarte y Monsalve en el Ejecutivo: "Hay que pensar qué sería del Gobierno si no estuvieran ellos, que es evidente que no son de Apruebo Dignidad... Aquello que se da en el Gobierno, ¿por qué no se puede dar también en las listas?", planteó.