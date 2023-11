Insulza: El país no se ha caído a pedazos con la Constitución actual

El senador José Miguel Insulza (PS) vaticinó en Cooperativa un nuevo rechazo del texto constitucional y planteó que "no es una tragedia" seguir con la Constitución actual, ya que el país "no se ha caído a pedazos".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exministro dijo que el proceso "ha sido un fracaso del conjunto del país, porque cuando estamos tan divididos como estamos ahora la Constitución obviamente no está cumpliendo la función que se pretendía, que es la unidad de todos los chilenos y eso es un fracaso de todos, no solamente nuestro".

De cara al plebiscito de diciembre, Insulza comentó que "hay una enorme cantidad de ciudadanos que están aburridos con toda esta discusión (...) está claro que más esfuerzos no se pueden hacer, yo por lo menos no soy partidario de un tercer intento, de ninguna manera".

"Hacer el ejercicio de nuevo sería un grave error. Lo único que me parecería razonable es decir 'mejoremos la Constitución actual', que yo nunca hablé de la Constitución de Pinochet (...) todavía se puede mejorar mucho, arreglar mucho y seguir adelante tratando de buscar los consensos", precisó.

El senador recalcó que "el país se ha regido por esta Constitución durante más de 30 años de democracia y el país no se ha caído a pedazos".

Sobre las declaraciones del Presidente Boric, que la calificó como la Constitución "de los cuatro generales", Insulza aseveró que "fue un grave error decir eso, porque sabían perfectamente que no era así y ahora se pagan las consecuencias. Ese fue un gravísimo error".

"No es ninguna tragedia, nos quedamos con la que tenemos y ya, no hay ninguna tragedia a mi juicio. El país ha vivido bien y ha crecido mucho en un marco constitucional que no era el mejor y si no hubo acuerdo para hacer uno mejor pues sigamos con lo que tenemos", finalizó.