Karol Cariola: "El proceso constitucional ha ido perdiendo seriedad"

La diputada Karol Cariola (PC) criticó en duros términos el trabajo realizado por el Consejo Constitucional, dominado por la derecha que cuentan con la mayoría para controlar la redacción de la propuesta, en una entrevista publicada este domingo.

"El proceso ha ido perdiendo seriedad y está hipotecando y perdiendo el objetivo de lograr una Constitución que profundice la democracia, que garantice derechos sociales y sea representativa de las mayorías", reflexionó en El Mercurio.

"Cuando se pactó entre las fuerzas políticas para darnos una nueva oportunidad se hizo de buena fe, incluso definiendo 12 puntos para un marco constitucional. Y hasta ahora es evidente que eso no ha sido respetado", denunció la diputada.

Repecto a la postura que tendrá el Partido Comunista de cara al plebiscito del 17 de diciembre, aclaró que esperarán a tomar la decisión en conjunto con el resto del oficialismo.

"Estamos participando del proceso y estamos dando la pelea con nuestros representantes dentro del proceso, quedan dos instancias aún para tener el texto definitivo. Si bien aún no hemos hecho pública una posición de cómo vamos a votar, esperamos hacerlo con las fuerzas democráticas del progresismo en conjunto", señaló.

"Al menos en el PC tenemos claro que jamás vamos a respaldar un texto que les quite derechos sociales a las personas más pobres de nuestro país y ponga en riesgo a las mujeres", agregó.

GIRA A CHINA, "SEÑAL POTENTE", PERO CHILE DEBE ENCONTRAR "CAMINO PROPIO" AL DESARROLLO

La diputada también tuvo positivas palabras sobre el viaje de la delegación presidencial a China con motivo del III Foro de la Franja y la Ruta, asegurando que la instancia permitió profundizar las relaciones entre Chile y el gigante asiático.

"Nuestra delegación fue muy transversal. Había parlamentarios y parlamentarias de la Cámara de Diputados y el Senado de todos los sectores políticos, también representantes del mundo empresarial grande, mediano y pequeño. Creo que eso es una señal muy potente para el mundo, ya que ratifica la estabilidad de las relaciones de Estado que nuestro país tiene con China".

Cariola también manifestó su opinión respecto al modelo político y económico de China, asegurando "ha definido un camino propio y particular para su desarrollo (...) Este camino, definido por los propios chinos para su país, les ha permitido sacar a cientos de millones de personas de la pobreza y liderar el comercio mundial".

"Han fortalecido el Estado, han garantizado derechos sociales en la búsqueda de lo que ellos llaman 'una vida modestamente acomodada', pero además han logrado una convivencia y colaboración con el mercado, con base en la regulación de la competencia y la planificación estratégica de la economía", analizó.

Sin embargo, en una línea similar a lo señalado ayer por la ministra Camila Vallejo, la diputada comunista desestimó que el modelo chino pudiera ser aplicado en nuestro país.

"Cada país tiene sus propios procesos y en Chie en particular no debemos pretender ni menos pensar en importar un modelo de otro lugar. Eso no funcionará. Tenemos que encontrar nuestro propio camino para mejorar la vida de nuestros compatriotas, recogiendo lo bueno de cada experiencia y adaptarlas a nuestra identidad", sentenció.