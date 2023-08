La derecha en conjunto ingresó en el Consejo Constitucional, a última hora, una enmienda para consagrar al rodeo chileno como "el deporte nacional" en la nueva Carta Fundamental. El consejero Miguel Littin (PS) expresó que su aprobación "es una barbaridad propia de bárbaros", afirmando que "no puedo entender cómo la gente va a divertirse porque hacen sufrir a los animales, que los animales no sufran es una mentira, hay constataciones de que los animales sufren y sufren mucho". Asimismo, el consejero socialista aseguró que "me da vergüenza de estar en esta Constitución que aprueba esa barbaridad".

