Loncon critica nuevo proceso constituyente: "Un retroceso político al siglo XIX en materia indígena"

La académica mapuche y primera presidenta de la antigua Convención Constitucional, Elisa Loncon, se lanzó contra el nuevo proceso constituyente, acordado por la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria y cuya habilitación se tramita en el Congreso, y criticó que "no es democrática" y representa un retroceso a los años 1800 en materia de pueblos originarios.

Consultada sobre si el camino próximo a iniciar para elaborar otra propuesta de nueva Constitución es democrático, respondió que "no lo es, no lo es, no lo es". Reprochó que "las decisiones las está tomando un Parlamento ya con imprecisiones en el lenguaje, que por un lado dice tener escaños reservados y, por otro, dice 'aquí Chile es uno solo', entonces, ¿dónde van a quedar los derechos de los pueblos? Yo pienso que el esfuerzo tiene que encaminarse para avanzar en la democracia participativa".

Consideró que el proceso será "insuficiente", sobre lo cual apuntó a las 12 bases constitucionales: "Se ha empezado ya a resolver materias constitucionales solo en los partidos políticos, que representan un porcentaje reducido de la sociedad (...) Si ya partimos diciendo que en este país vamos a abordar de manera reducida el tema indígena, es que nos están dejando de lado", recriminó en entrevista con la Radio Universidad de Chile.

Asimismo, fustigó que esta vez "lo está liderando la derecha" y que, en comparación, el anterior proceso en que ella participó fue el "más completo y alto en discusión en materia democrática".

"El actual proceso constituyente es un retroceso político al siglo XIX en materia indígena. Ya resolvieron sin nosotros que Chile es una nación única y esa es una mentira histórica, y si nosotros quisiéramos resolver el problema de fondo que tenemos con los pueblos indígenas tenemos que enseñar y decir de cara a la ciudadanía que acá hubo naciones antes del Estado de Chile y esas naciones fueron objeto de genocidio, colonialismo, y el Estado mantiene su política colonial- ¿Cómo? La militarización del 'Wallmapu' es una política colonial", deploró Loncon.

También cuestionó la manera como el Presidente Gabriel Boric ha afrontado las demandas del pueblo mapuche.

"Más difícil es sacar el colonialismo de la cabeza del Estado, porque tenemos un Presidente supuestamente progresista. Yo insto al Presidente, al Gobierno, porque yo voté por este Gobierno y lo sentía próximo por su progresismo, a comprender la política indígena. Pero en este momento no hay una comprensión cabal de las soluciones que necesitamos. Por ejemplo, me parece que no se puede seguir tomando decisiones sin nosotros; que se decida, por un lado, que vamos a tener escaños reservados en el proceso, pero al mismo tiempo se instala nuevamente que Chile es una única nación, son imprecisiones que solo favorecen esa mentalidad colonial de negar derechos a los pueblos", sostuvo.