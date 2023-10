Luis Silva: La propuesta sí es una "casa común", aunque no satisfaga a todos los llamados a habitarla

El consejero del Partido Republicano Luis Silva defendió la propuesta de nueva Carta Fundamental trabajada por el Consejo Constitucional, asegurando que aunque no cumpla con las expectativas de todos los sectores políticos, de igual manera "es una casa común" para Chile.

En una entrevista publicada este sábado por El Mercurio, Silva descartó que la búsqueda de un texto consensual sea "una quimera", pero indicó que la propuesta -que ya publicó su primer borrador y se plebiscitará el próximo 17 de diciembre- es criticada por la izquierda debido a "una cuestión de expectativas" más que de contenido.

"Las personas se van a hacer la pregunta: ¿quepo o no quepo en este texto? Mi apuesta es que se van a sentir comprendidas por esta Constitución muchas más personas que las que se sienten excluidas. Creo que (el texto, más allá de las críticas) sigue siendo una casa común, lo que pasa es que no satisface todas las expectativas de todos los que están llamados a habitarla", señaló el consejero Opus Dei.

A diferencia de lo señalado hace algunos días, cuando admitió que la propuesta acomoda más "desde la centroderecha a la derecha", ahora afirmó que la Constitución escrita en el Consejo "pertenece a todos, no tiene un protagonista".

Dicha afirmación "fue un diagnóstico de lo que me parece que es una percepción instalada, pero no es lo que yo creo, no es lo que espero ni lo que voy a decir. Para mí, es una Constitución donde caben todos los que quieren más seguridad, estabilidad política, una inmigración decente, un reconocimiento al medio ambiente, los que quieren reforzar la defensa nacional".

La propuesta "no sería lo que es sin los 17 consejeros y 12 comisionados de la izquierda; creo que sería peor, pensando en la finalidad de esta Constitución, que es ser esta 'casa común'. Hay textos que se enriquecieron en las conversaciones con la izquierda, aunque luego ellos las hayan votado en contra. No veo a nadie que pueda ponerle su nombre y apellido a esta Constitución, lo que me parece sano", profundizó Silva.

CONFIANZA EN LOS CONTENIDOS

En cuanto a los temas trabajados por el órgano redactor, Silva afirmó que el debatir temáticas como la objeción de conciencia, reelección indefinida de alcaldes que cambian de comuna y los juegos criollos, entre otros, "responde a sensibilidades transversales que tiene el país, (pero) aquí no hay nichos a los que se apuntó".

"La misma referencia a los juegos criollos es un buen ejemplo, porque antes se hablaba de cueca, y hay un montón de bailes tradicionales. Claramente, hay personas que van a sentir distancia de esto, pero estas cosas no cargan con el peso de la Constitución. Estos ejemplos no debieran ser para nadie la razón para no ver en esta Constitución la solución a los problemas de Chile", analizó el consejero.

Según el representante de Republicanos, en caso de que se logre aprobar en diciembre, en 20 años más "una persona de izquierda" va a leer este texto "a la luz de su realidad y se va a sentir interpretada; lo mismo va a pasar con mucha gente de izquierda hoy que se ha mantenido a distancia del proceso, porque muy distinta es la lectura de un consejero o de un experto, que ya lleva cinco u ocho meses luchando por ideas, y que no quedan como querían".

"Con la lectura, se van a dar cuenta de que hay cosas que no les gustan, otras sí y otras que los dejan indiferentes. Hoy están el Estado social, el catálogo de derechos fundamentales se alargó, y hay varios tópicos de las demandas de la izquierda: trabajo decente, huelga, reconocimiento a los cuidados", destacó.

"Cuando la lean dirán: 'Ah, mira, protección de los animales... No me habría esperado esto de una 'Constitución de derecha'", ejemplificó Silva en entrevista El Mercurio.

LA OPCIÓN DE UN NUEVO PROCESO

Finalmente, el consejero de oposición aseguró que la opción de impulsar un nuevo proceso constituyente si el actual fracasa -alternativa que promueven voces del Partido Comunista como el alcalde Daniel Jadue-, "es un motivo importante para que gane el A favor".

Con un eventual triunfo, "la incertidumbre se va a acabar: vamos a tener un texto aprobado democráticamente, independiente de que haya una parte de la población a la que no le gustan las reglas y quiera cambiarlas. Yo sé que desde el día siguiente a que esta Constitución se apruebe vamos a tener a más o menos personas de la izquierda llamando a una nueva Constitución", cerró Silva.