Matthei acusó que el En Contra les está mintiendo a las mujeres

A 17 días del plebiscito constitucional, los derechos de las mujeres se toman las campañas de ambas opciones, luego de que el A Favor interpretara las declaraciones del Presidente Gabriel Boric de la jornada pasada como un respaldo para el En Contra.

El Mandatario inauguró el miércoles un centro contra la violencia intrafamiliar junto a organizaciones feministas, y agradeció el trabajo de éstas "por su determinación de que en nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes han ganado".

Lo anterior, sumado a la advertencia de la expresidenta Michelle Bachelet, quien calificó el texto como un "retroceso" que podría llevar a declarar inconstitucional el aborto en tres causales, generó diversas reacciones de la oposición que está A Favor de la propuesta de Carta Magna.

"Invito a todas las mujeres de Chile a que le echen una mirada a la Constitución, (porque) la verdad es que les están mintiendo en cuanto a que esto pone en problema la ley de las tres causales", dijo la alcaldesa de Providencia y declarada candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei.

"No es así; es cosa de que ustedes lean la columna que hizo Carlos Peña (en El Mercurio el 24 de septiembre). Eso fue lo que a mí, por lo menos, me dejó tranquila, y por lo tanto, yo creo que este proyecto fortalece enormemente la posición de las mujeres en la sociedad", sostuvo Matthei.

En respuesta, la excomisionada experta y vocera del comando del En Contra, Antonia Rivas (Convergencia Social), apuntó a que los cuestionamientos de la oposición demuestran la "desesperación de un sector que no logra convencer con su texto".

"Me parece que (el hecho de que) el Presidente Gabriel Boric diga que 'no se puede retroceder en derechos de la mujeres' es lo menos que puede decir un Mandatario inaugurando un centro contra la violencia intrafamiliar. Y por eso que solo leo desesperación (en el A Favor, dado que) no hay un repunte en las encuestas y que su estrategia no está funcionando", aseveró.

RN OFICIÓ A CONTROLARÍA POR INTERVENCIONISMO ELECTORAL

Por otro lado, la bancada de diputados de Renovación Nacional ofició a la Contraloría para que investigue un posible intervencionismo electoral por la referida declaración del Jefe de Estado y la gráfica publicada en redes sociales por la Secretaría General del Gobierno, que apuntaba a que, de ganar el En Contra no se abriría otro proceso. Dicha publicación fue borrada posteriormente.

El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, aseguró que el Ejecutivo, "ante el avance de la opción A Favor, ha entrado con todo a la campaña para favorecer su opción del En Contra y ha entrado en el 'Black Friday': una serie de ofertas como pagar el CAE, presentar un proyecto para la Defensoría de las Víctimas o como ahora prohibir el ingreso de los inmigrantes ilegales y simplemente expulsarlos".

Al respecto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, apuntó a que no cree que "haya fundamento en una petición de esa naturaleza".

En esa línea, explicó que "la postura del Gobierno es clara: lo que se plebiscita el 17 de diciembre es el texto propuesto por el Consejo Constitucional. Es respecto de ello que deben pronunciarse los ciudadanos y ciudadanas, y el Gobierno lo que está haciendo es cumplir con su obligación: que exista la mayor cantidad de información para que la gente concurra con todos los elementos de juicio a las urnas".

En tanto, el Ejecutivo ya está preparando la jornada electoral y esta tarde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto al presidente y el director del Servel, Andrés Tagle y Raúl García, se reunieron en el Palacio de La Moneda para coordinar las acciones del próximo domingo 17 de diciembre.