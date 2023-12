Oficialismo da por cerrado el camino constitucional e invita a "sintonizar con la agenda del Chile real"

Con el triunfo del En Contra ya consumado, con casi el 56% de los votos, las fuerzas de Gobierno, agrupadas en Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, dieron por cerrado el camino constitucional y se comprometieron a avanzar en un "gran acuerdo" que permita atender las demandas ciudadanas.

La timonel del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, afirmó que, con la victoria electoral de la opción que respaldaron, "las fuerzas democráticas que apoyan al Gobierno del Presidente Boric a lo largo y ancho de todo el territorio hemos entendido esta señal: desde nosotros no escucharán revanchismo alguno, pero sí claridad completa respecto de los desafíos políticos, sociales y económicos del ciclo que viene".

Apuntando a las temáticas que cuestionaron de la propuesta constitucional, que tuvo el sello de la derecha, Vodanovic destacó que "ha quedado claro que Chile rechaza la consolidación del modelo de AFP y de isapres, poniendo una vez más en el centro de las preocupaciones nacionales la necesidad de construir un gran acuerdo que modifique estructuralmente estas dos sentidas demandas".

"Quedó de manifiesto que la mirada de país y sociedad que ofrecían (José Antonio) Kast, los republicanos y la mayoría circunstancial que se generó al inicio del proceso, no son la aspiración de las familias chilenas, y menos las bases de la construcción de un país en la que todos y todas nos necesitamos parte para seguir avanzando. Hoy las mujeres dijeron con fuerza que vamos a defender nuestros derechos y avances culturales, no estamos dispuestas a ceder lo que ha significado décadas de lucha", continuó la parlamentaria, que durante la campaña acuñó el término "Kastitución" para criticar la propuesta.

En ese sentido, reafirmó que nuestros votos en el Congreso no estarán disponibles para un tercer proceso constituyente, tal como lo sostuvimos anteriormente".

En cambio, subrayó, "tenemos por delante la urgente necesidad de sintonizar la agenda del Chile real con las prioridades del sistema político, esto es: seguridad, crecimiento económico, empleo, pensiones, salud y educación. Chile no nos perdonará el seguir dilatando lo que por décadas se viene postergando. Es tiempo de construcción, acuerdos, trabajo y unidad. A eso nos comprometemos".

"EL SENTIDO COMÚN LE GANÓ A LA SOBERBIA"

A su turno, el presidente del partido gobernante Convergencia Social, diputado Diego Ibáñez, celebró que en el plebiscito de hoy "le ha ganado el sentido común a la soberbia".

"En Chile se ha manifestado una mayoría que afirma que aquí nadie 'se jode', nadie quiere quedar atrás, nadie quiere retroceder en derechos conquistados. El poder de Chile ha hecho un llamado de atención que los partidos, independientes del color político, tienen que tomar con profunda humildad: o se avanza todos juntos o no se avanza. Hoy también hay una mayoría que dice que nadie, ningún sector, se puede llevar la pelota para la casa cuando hablamos de una democracia que nos integre a todas y a todos", remarcó.

"Esto no se trata de nosotros, esto no se trata de nuestros egos políticos, no se trata de creerse el dueño de los votos, porque nadie es dueño de los votos del pueblo. Esto se trata de un Chile que habló, que le habló transversalmente a la clase política y también, particularmente, a quienes hoy tenían la mayoría, que tenían que haber tomado un aprendizaje anterior para llevarnos a un buen puerto y que lamentablemente ese cometido fracasó", reprochó el legislador.

En ese marco, aseguró que "sabemos que probablemente quienes hoy están mirando en sus casas tienen frustración, cansancio, desesperanza, pero les queremos transmitir que con la mayor humildad posible estamos dispuestos a tender la mano a quienes están al frente para avanzar en una agenda que logre resolver los dolores del pueblo chileno".

"Hoy nosotros estamos a disposición de un gran acuerdo que ponga en el centro los intereses de la ciudadanía. Tomemos esto como una oportunidad para avanzar y para resolver los problemas que hoy nos pide urgentemente el pueblo chileno que resolvamos", exhortó.

"AVANZAR EN LAS URGENCIAS"

Desde Revolución Democrática, en tanto, su timonel, Diego Vela, sostuvo que "no tenemos que estar contentos de que hayan fracasado dos procesos constitucionales y que lamentablemente no hayamos podido dar respuesta a las urgencias y a las necesidades que tienen las chilenas y los chilenos. En ese sentido, el llamado es a la responsabilidad, a trabajar en conjunto para avanzar en las urgencias que tiene el país, y ahí la invitación es por sobre todo yo creo a la oposición a trabajar en esas materias".

"Lo que vimos y el En Contra que hoy día es muy claro es que la ciudadanía está en contra de la división, está en contra que no se pueda avanzar en sus preocupaciones y necesidades, y esa es nuestra prioridad de cambiar. Ahí el Partido Republicano, desde antes que empezara el proceso, manifestó por mensajes de WhatsApp que supimos después que no quería llegar a consenso, pero yo creo que hoy estamos a tiempo de justamente abrir espacios de encuentro, sobre todo con Chile Vamos, para avanzar en las urgencias que tienen las chilenas y los chilenos, que son pensiones, salud, seguridad y educación", manifestó el dirigente frenteamplista.

Vela recordó que "este proceso constitucional parte de que justamente, a través de las instituciones democráticas, no se pudo avanzar por limitantes que existían en la Constitución. Ejemplo eso fue lo que hizo el Tribunal Constitucional con el Sernac, con la titularidad sindical, y ahí abrimos un proceso democrático para buscar avanzar en dar respuestas a necesidades y habilitar a la democracia para dar esa respuesta. Lamentablemente fracasamos y yo creo que lo que sella esos dos fracasos es la falta de acuerdos transversales".

"El Gobierno y el Presidente fue muy claro que justamente la intención ahora es continuar el trabajo que se ha hecho invitando a la oposición a mesas de trabajo, invitando también a que avancemos en el Parlamento en la materia que estamos legislando y es de esperar que eso se dé con hechos concretos en las próximas semanas y no queden solamente en declaraciones por parte del oficialismo y de la oposición sobre estas problemáticas que agajan al país", acotó.

Consultado sobre cómo se recupera la clase política con respecto a los últimos casos de corrupción, como el caso Convenios -que golpea al Gobierno y a RD-, Vela afirmó que "desde la clase política o el sistema político tenemos que tener cero tolerancia a la corrupción y también a la impunidad en estos casos. Yo creo que la gente está cansada de que haya una justicia desigual, donde solamente unos son quienes finalmente se hacen responsables de los delitos que se cometen. Acá necesitamos que no haya privilegios, pero por sobre todo lo que necesitamos es que la política responda y trabaje para mejorar la calidad de vida de las chilenas y los chilenos".

PC RATIFICA QUE NO APOYARÁ UN TERCER PROCESO

En una breve declaración, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ratificó que también respaldan el compromiso de no seguir promoviendo procesos para cambiar la Constitución vigente.

El resultado "lo tomamos con el máximo de rigor, con un tremendo sentido de responsabilidad, creo que el resultado nos da un desafío para seguir haciendo política, pero con una unidad más estratégica, más sentido país. El compromiso lo hicimos hace un rato ya, no habrá un nuevo proceso constitucional, no hay condiciones para eso, y se va a cumplir con eso de parte de todos los partidos que somos parte del oficialismo", comprometió el otrora diputado a Cooperativa.