Oficialismo firmó compromiso de no impulsar un tercer proceso si gana el En Contra

A sólo tres semanas del plebiscito constitucional de salida, los partidos oficialistas del Frente Amplio y del Socialismo Democrático suscribieron este lunes un compromiso con el que ratificaron que irán por la opción En Contra, y que no impulsarán un nuevo proceso constitucional en caso de que se rechace la actual propuesta.

El acuerdo fue firmado por el Partido Socialista, Partido Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática, Partido Por la Democracia, Partido Liberal, Partido Radical, Partido Comunes, Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista.

"Nuestros votos no están disponibles para iniciar un tercer proceso constituyente porque hoy las prioridades son distintas. Hoy sabemos que hay una campaña de mentiras por parte de la derecha, que sugiere de que si gana el En Contra, el proceso sigue abierto", dijo el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

"Para que siga abierto debe haber una reforma constitucional que necesita cuatro séptimos, 89 votos. En cualquier escenario, si se quiere avanzar hacia un tercer proceso constituyente, se requieren votos de todas las bancadas y un nuevo acuerdo, y, frente a ello, hemos señalado como alianza de Gobierno que hoy no están las condiciones para iniciar un tercer proceso constituyente", agregó el legislador.

Compartimos declaración "'En Contra' para cerrar el proceso" firmada por los partidos del oficialismo. "Para cerrar este proceso y darle certezas a Chile, la única opción razonable es el voto 'En Contra'. No más extremos, En Contra".

COMANDOS POR EL A FAVOR Y EN CONTRA REFUERZAN SUS CAMPAÑAS

En tanto, los comandos por el A Favor y el En Contra refuerzan sus campañas y miran de cerca las últimas encuestas. Según la Cadem, la opción A Favor subió seis puntos, llegando al 38 por ciento de la preferencia, su cifra más alta en los últimos meses.

En contraparte, la opción En Contra cayó tres puntos y quedó en 46 por ciento, por lo que la diferencia entre ambas alternativas se estrechó a solo ocho puntos.

#ProcesoConstitucional 16% aún se mantiene indeciso. Entre ellos, 24% probablemente votaría a favor, 17% probablemente votaría en contra, 15% probablemente no iría a votar y 44% no sabe o no responde.

