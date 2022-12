Presidente Boric emplazó a los partidos políticos a zanjar "esta semana" el nuevo proceso constituyente

Luego de tres meses de negociación por un nuevo proceso constituyente, el Presidente Gabriel Boric emplazó este martes a los partidos políticos a cerrar un acuerdo "esta semana".

El Jefe de Estado realizó el llamado durante su participación en el VI Foro Internacional Invest Chile, en el que participaron una serie de inversionistas extranjeros.

"Lo político no puede desacoplarse de estas discusiones de desarrollo que estamos dando. Por eso es importante que los partidos políticos lleguen pronto, esta semana, a un acuerdo respecto al proceso constituyente, para que tengamos una nueva Carta Fundamental que otorgue estabilidad y un nuevo pacto social a nuestro país y que sea legítimo ante los ojos de la ciudadanía", dijo el Mandatario.

Ayer los partidos retomaron las tratativas luego de que quedaran en un punto muerto el viernes pasado. El diálogo entre las fuerzas políticas sigue teniendo un punto importante en el que no hay acuerdo: el órgano redactor para una nueva Constitución.

Mientras en el oficialismo se insiste con un organismo que sea 100 por ciento electo por la ciudadanía, en la oposición buscan que sea mixto, con un grupo de expertos que sea elegido por el Congreso.

"Uno no se explica que el partido del Presidente finalmente le hable a su propio electorado en una fórmula que además no tiene votos y que no tiene posibilidad alguna de materializarse. Quien ha estado presente en la mesa sabe que el órgano electo fue completamente desechado y, muy por el contrario, tenemos espacio para un mecanismo mixto. Entendemos que hay que conversar los términos", declaró el senador Francisco Chahuán, presidente de Renovación Nacional.

Con el objetivo de lograr un acuerdo en este tema, el oficialismo presentó ayer una nueva propuesta, en la que se busca que el futuro órgano redactor cuente con un porcentaje de expertos elegidos por el Congreso y con derecho a voto, pero que antes de integrarse sean ratificados por la ciudadanía en una elección.

Desde Chile Vamos valoraron que la opción de que los expertos participen con voto comience a tomar fuerza en el diálogo, aunque advierten, por otra parte, que la nueva propuesta del oficialismo no los convence, ya que no asegura la participación de estos en el proceso.

"Esto está caminando, yo diría, hacia un órgano mixto, donde una proporción mayor de personas electas se dedique a redactar la nueva Constitución, acompañada de una proporción menor de expertos y expertas. Lo que sí tenemos claro es que la proporción que está proponiendo Chile Vamos no flota, es absolutamente insuficiente: Chile Vamos propone 50 personas electas y 50 expertos designados y eso, para el oficialismo, es inaceptable. Por lo tanto, le pedimos a Chile Vamos, a la oposición, que flexibilice también su oposición", dijo el diputado Raúl Soto (PPD), co-coordinador de las negaciones.