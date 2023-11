Presidente Boric y plebiscito: "No seré el antagonista que algunos esperan"

"No me voy a dedicar a hacer campaña, no voy a ser el antagonista que algunos esperan", aseguró este viernes el Presidente Gabriel Boric, descartando así entregar una postura de cara al plebiscito de diciembre para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución.

Desde un punto de prensa en Estados Unidos, Boric destacó que su rol como jefe de Estado es ayudar a que este proceso termine de la mejor manera posible, pese a las "preocupaciones" que pueda tener con el texto emanado del Consejo Constitucional.

"Mi definición es colaborar a que el proceso termine de manera impecable. Yo he manifestado mis opiniones respecto al resultado del proceso, pero como jefe de Estado lo que me corresponde hoy, tal como nos exigió permanentemente el sistema político chileno, es garantizar que todos los ciudadanos chilenos puedan expresarse de la mejor manera en el plebiscito del 7 de diciembre", destacó el Mandatario.

En esta línea, aunque admitió que tiene sus preocupaciones, adelantó que "no me voy a dedicar acá a hacer campaña, no voy a ser el antagonista que algunos esperan".

La postura del Presidente se da posterior a la definición del Partido Comunista (PC), que -como la gran mayoría del oficialismo- anunció su postura En Contra de cara al plebiscito.

"CHILE NECESITA RECUPERAR LA ESTABILIDAD Y EL PROGRESO"

En tanto, desde la postura A Favor, los consejeros y consejeras de Chile Vamos y el Partido Republicano han insistido en la importancia de aprobar la propuesta y así evitar una presunta incertidumbre en el país.

"De ganar el rechazo, todo es incertidumbre. Ya lo vimos en el proceso anterior, se dijo que no había un nuevo proceso y somos la prueba clara y fehaciente de que se reabrió un nuevo proceso constitucional. Por tanto, de ganar el rechazo no tenemos ninguna certeza", analizó la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia (Partido Republicano).

En opinión de la consejera, "de ganar el A Favor sí sabemos que la ciudadanía va a haber dado un respaldo a un texto constitucional y los políticos que están hoy día en el poder Legislativo, en el poder Ejecutivo, van a tener que poner el foco realmente y de una vez por todas en las urgencias sociales y resolverlas".

"Chile necesita recuperar la estabilidad y el progreso", cerró Hevia.