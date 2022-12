Previo a retomar el diálogo, Chile Vamos remarca rechazo a órgano 100 por ciento electo

Este lunes los partidos políticos con representación parlamentaria volverán a reunirse para intentar alcanzar un acuerdo para destrabar la discusión respecto a un nuevo proceso constituyente, aunque desde ya en Chile Vamos advierten que están en contra de que se encargue la redacción de una nueva carta magna a una convención 100 por ciento electa, como en el primer proceso.

La jefa de bancada de los senadores de Renovación Nacional, Paulina Núñez, defendió que "el órgano mixto no es una cuestión antojadiza, sino una señal de que se avanzó con un acuerdo. En una negociación las partes ceden porque de lo contrario cualquier otra salida sería una imposición de una parte o bien, no haber entendido lo que ocurrió en el plebiscito de salida".

A su jucio, dijo a El Mercurio, "un órgano 100% electo ya mostró que no da garantías de moderación ni de prudencia, de pensar en el país. No me gustaría que volviéramos a cometer ese error".

El secretario general de RN, Diego Schalper, apoyó los dichos de Núñez afirmando que la senadora "deja clarito que en Chile Vamos no hay apoyo para una convención 100 por ciento electa y me quedo con las declaraciones de don Eric Aedo, de la Democracia Cristiana, que nos invita a conversar en qué términos hacemos viable una convención mixta y me parece que esa es la gran tarea el día de mañana".

"Los senadores y diputados de Chile Vamos no van a apoyar con sus votos una convención 100 por ciento electa, Chile Vamos no está dispuesta a repetir una mala experiencia constitucional. Creemos que Chile y estar con Chile hoy día significa estar con un consejo constitucional mixto, en su composición", enfatizó.

El sábado, el senador de la DC Eric Aedo reconoció que si bien quieren un órgano 100 por ciento electo, están dispuestos a ceder, "si el bien de Chile lo demanda (...), con la sola excepción que dos tercios de esos convencionales sean elegidos por la vía democrática y sólo un tercio los elija el Congreso".

CON LA PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN "VAMOS A TENER ZONAS IMPORTANTES SUBREPRESENTADAS"

La propuesta que defiende la oposición es que el órgano redactor sea mixto, con 50 integrantes elegidos por elección popular y otros 50 determinados por el Congreso, pero desde el oficialismo han mantenido su postura de que todos los miembros sean electos democráticamente.

Respecto a que se repita el proceso desarrollado por la Convención Constitucional, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo que "ya hay suficientes garantías para que este nuevo proceso no repita los errores que tuvo" dicho organismo.

La timonel recalcó que "para nosotros hay principios que son importantes de mantener", como son la representación territorial y la democrática.

"Que no nos guiemos solamente por los 50 -que son los senadores- porque ese sistema funciona bien en concordancia con los 155 diputados, pero si sólo tomamos una parte vamos a tener zonas importantes del país subrepresentadas. Por lo tanto, lo del número no es antojadizo, tiene que ver con la representación de la ciudadanía", defendió Vodanovic.