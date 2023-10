El secretario general de Amarillos por Chile, Isidro Solís, dijo que hay que esperar a que finalice el proceso constituyente para decidir entre la opción "A favor" o "En contra", e insistió en la necesidad de una propuesta que sea "a lo menos tolerable y vivible para todos", aun cuando no sea "del agrado completo de todo el mundo". Sobre la postura que adoptará su colectividad para el plebiscito, el también exministro aseguró en El Primer Café: "No vamos a resolver si tenemos que estar a un lado u otro por alineaciones políticas automáticas, sino en mérito de la calidad de las instituciones que provoca la Constitución. (...) El hecho de que nos motejen que estamos tomando opción por un lado o por el otro, la verdad es que no nos da ni frío ni calor; esta cosa de que los míos son los buenos y los del otro lado son los malos -la política de las 'barras bravas'- a nuestro partido no la alcanza". Finalmente, subrayó: "Nuestras decisiones van a estar fundadas en el contenido, no en los acompañantes; nos interesa la música, no con quién bailemos".

