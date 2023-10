Sergio Micco, expresidente y actual integrante del comité político de Amarillos por Chile, señaló en El Primer Café que "lo que estamos eligiendo (en el proceso en curso) es la mejor Constitución posible para Chile; no la ideal de los académicos". A su juicio, la "mejor" opción era el anteproyecto de la Comisión Experta, y "lamentablemente fallamos en voluntad política para seguir esa línea". Explicó que en su colectividad están de acuerdo con que las prestaciones sociales sean mixtas, y no hay que "hacer una guerra civil" al respecto. Finalmente, lo "positivo" de la situación actual es que la cuestión constitucional se va a cerrar con un plebiscito "bastante definitivo, se apruebe o se rechace"; y el proceso "no tiene los niveles de dramatismo de la otra vez: la propuesta de Constitución cumple con los requisitos democráticos -eso está fuera de discusión-, y si no (se aprueba), nos vamos a quedar con la Constitución actual, que no es la del general Pinochet", aunque tampoco puede calificarse de "progresista".

