El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) emplazó a José Antonio Kast a que deje de renegar de las 12 bases institucionales del proceso constituyente en curso. El líder del Partido Republicano -que tiene mayoría en el Consejo Constitucional- planteó el fin de semana su intención de eliminar el Estado social y democrático de derecho y reafirmó su postura de llamar a rechazar en el plebiscito si no prosperan las enmiendas propuestas por su sector. "Le recuerdo a Kast que es uno de los 12 bordes. No se puede derribar, es el acuerdo inicial (…) aunque no le guste al señor Kast", enfatizó Undurraga en El Primer Café.

LEER ARTICULO COMPLETO