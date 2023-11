"No hay posibilidad alguna de discutir un texto constitucional nuevo", aseguró en el Primer Café la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, al ser consultada sobre lo que vendrá tras el plebiscito del 17 de diciembre. Para la senadora, es claro que "realmente la ciudadanía no tiene voluntad" de avanzar en un tercer intento constituyente, por lo que, en caso de ganar el En Contra, en su sector no estarán los votos para un nuevo proceso.

