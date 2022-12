Reforma que habilita el nuevo proceso constituyente fue ingresado al Senado

En la tarde de este miércoles ingresó al Senado la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente, tras el acuerdo logrado por gran parte de las fuerzas políticas.

Durante esta jornada, los equipos técnicos y parlamentarios terminaron la redacción de la iniciativa, por lo que ahora se iniciará la tramitación del proyecto.

El senador Matías Walker (Demócratas), presidente de la Comisión de Constitución, confirmó que citará para el próximo lunes a esta instancia para iniciar a debatir el texto.

"El espíritu del acuerdo es que no le cambiemos ni una coma al contenido del proyecto de reforma constitucional que se va a ingresar, de manera de no enredar su tramitación. Ahora, obviamente si del examen de las normas, obviamente en temas complejos como la paridad y otros, determinamos de común acuerdo que se puede perfeccionar una redacción, lo vamos a hacer, pero siempre de común acuerdo, respetando el espíritu", precisó.

Entre los detalles del texto se precisa que los 50 consejeros recibirán una dieta de 60 UTM (más de tres millones 600 mil pesos), la que será de 30 UTM para los 24 expertos y 10 UTM por sesión -con un máximo de tres al mes- para los 14 juristas que serán los árbitros de las bases constitucionales.

Los expertos deberán tener título universitario, con un grado académico de al menos ocho semestres de duración y deberán acreditar una experiencia profesional técnica o académica no inferior a 10 años en el sector público o privado.

La elección para definir a los integrantes del Consejo se llevarán a cabo el próximo 14 de mayo de 2023, pese a que el itinerario inicial establecía que se harían en abril, bajo el mismo sistema por el cual se eligen a los actuales senadores.

Consultado por el cambio de fecha de la elección de los consejeros, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), explicó a Lo Que Queda del Día de Cooperativa que "hay tiempos que tienen que ver con el Servel que no podemos reducir. Toma todo un proceso hacer una elección: hay que actualizar el padrón, hay tiempos de inscripción de candidaturas y de reclamación de candidaturas... Por lo tanto, es lo que se logró finalmente dentro de los plazos institucionales que el Servel requiere para garantizar un proceso que en Chile siempre ha funcionado muy bien. Tampoco queremos comprometer eso".

Respecto del rol de los 50 consejeros, Mirosevic remarcó que ellos "son finalmente los que tienen la verdadera soberanía en el proceso, porque son los que tienen mayor derecho a redactar y votar las normas, acompañados, por supuesto, de expertos, que vienen siendo 24, que pueden hacer recomendaciones y observaciones, pero el derecho a voto se restringe al órgano electo".

Reforma Constitucional by Cooperativa.cl on Scribd

INHABILIDADES PARA LOS PARTICIPANTES

También se definió que las personas que se hayan desempeñado como integrantes del Consejo Constitucional, Comisión Experta o en el Comité Técnico de Admisibilidad no podrán ser candidatos a las próximas elecciones de Presidente de la República, diputado, senador, gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal.

Esta última medida, destacó el presidente de la Cámara Baja, busca asegurar que "quien concurra a redactar la Constitución, ojalá para los próximos 40 años en Chile, no sea una persona que esté pensando en hacerse un traje a la medida o esté pensando en cómo ser candidato en la elección siguiente, de tal manera de que lo haga con cierta independencia y un poquito más desprendidos de la coyuntura o del interés particular de ser candidato. A mí me parece que ese fue el espíritu original no limitar a una persona porque se nos ocurrió limitarla".

"El bien común de Chile por los próximos 40 años es lo único que tiene que tener en la cabeza" quien redacte la nueva Carta Magna, enfatizó.

ROL DE EXPRESIDENTES

Ante el llamado de algunas voces que sugieren que los expresidentes de la República colaboren en la redacción de la nueva Constitución, Mirosevic señaló que "no se discutió la posibilidad que se incorporaran institucionalmente" en el proceso.

"(Los exmandatarios) no tienen un rol en el acuerdo hoy día. Ahora, por supuesto, creo que los expresidentes tienen que ser escuchados, pero si tienen que ser candidatos o expertos, no me atrevería a pronunciarme sobre eso. Eso tendrán que verlo las distintas fuerzas", complementó.

Texto Definitivo Acuerdo Por Chile by Cooperativa.cl on Scribd