Senadora Órdenes: "Chile requiere con urgencia un nuevo pacto social y político"

En la recta final de los plenos del Consejo Constitucional, la senadora Ximena Órdenes (ind-PPD) confesó su preocupación por el trabajo en órgano redactor y advirtió que no es presentable un nuevo fracaso, por lo que llamó a primar valores como la empatía.

"Chile requiere con urgencia un nuevo pacto social y político (...) Mi preocupación es que un nuevo ejercicio fracase. No va a haber tercera", advirtió la senadora oficialista, que también describió como "un espacio bien incierto" la etapa definitoria de este segundo proceso.

En entrevista con el programa Profundidad de Campos de TV Senado, Órdenes hizo un llamado a los consejeros a reflexionar y no perder los propósitos de su labor, ya que -según explicó- "no me parece presentable un nuevo fracaso, pero soy realista también y veo que hay un escenario que no es sencillo".

Pese a esta lectura, la parlamentaria dice ser optimista en que los esfuerzos para contar con un marco constitucional representativo de las mayorías, ya que, de lo contrario, "si se rechaza será porque la interpretación fue que no representaba nuestros valores".

"Hubiera esperado que Chile ya tuviera una nueva Constitución, porque la que tenemos y está vigente, nace en un contexto de dictadura (...) Este no es un ejercicio ligero; uno en política va a conversar a espacios para construir pactos, acuerdos, pero tiene que tener la voluntad de escuchar al otro. Esto requiere mucha empatía también y si no se tiene, hay ejercicios que fracasan", puntualizó.

En esta línea, advirtió que ella no percibe esa voluntad, situación que le preocupa de cara al plebiscito de diciembre próximo.

"No es una buena noticia, no sé a quién que puede alegrar que, en una segunda oportunidad, independiente de dónde estuvieron las hegemonías o los protagonismos, la tarea es una. Hay poco tiempo, solo diría eso", cerró Órdenes.

PRESUPUESTO: PRIORIDADES Y LECCIONES

Por otra parte, a sólo días del arribo al Congreso Nacional de la propuesta del gobierno para el presupuesto público 2024, la senadora Órdenes prioriza al menos tres áreas sensibles.

"Primero, creo que el presupuesto tiene que tener un foco importante en los temas de reactivación económica y que eso tenga expresión en las regiones (...) todas aquellas iniciativas que generen dinamismo económico y las de infraestructura tienen que tener prioridad", afirmó la parlamentaria.

A esto sumó "el tema de las urgencias sociales; salud, sobre todo los temas de listas de espera, en particular los GES oncológicos, es una tarea que tiene que tener un sello importante en el presupuesto 2024 y también los temas de educación. Creo que se requiere –sobre todo post pandemia- hablar de un plan de recuperación de la educación en Chile".

La legisladora también aludió a "mayor control en los tratos directos" como un pilar; "Creo que en esos temas vamos a poner mucho énfasis para garantizar mayor transparencia en ese tipo de asignaciones (...)", dice como parte de las lecciones del caso convenios, agregando que "es parte de lo que hemos conversado con Hacienda (...) políticamente en eso quiero ser bien transparente, acá hay un tema ético también, no es la glosa".