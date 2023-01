Teillier pidió lista única en el oficialismo: "Hace más efectiva la posibilidad de una representación potente"

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, hizo un llamado este sábado a los partidos que pertenecen al Gobierno, tanto Apruebo Dignidad como el Socialismo Democrático, para lograr un acuerdo y tener una lista única de cara a la elección del Consejo Constitucional.

"Pienso que lo mejor es una lista única de todos los partidos del Gobierno y ojalá pudiéramos coincidir con otros partidos que no estén en el Gobierno, porque eso hace más efectiva nuestra posibilidad de una representación potente en el nuevo Consejo Constitucional", destacó.

En esta línea, Teillier no descartó que se puedan sumar a esta posible lista partidos como la Democracia Cristiana (DC) o de otros sectores. "No tenemos problema en ello, creo que lo mejor es buscar esa unión", puntualizó.

"Este país necesita necesita una señal de unidad de actores principales políticos", profundizó el exdiputado, quien reapareció en una actividad de su partido luego de que a fines del año pasado sufriera graves problemas de salud.

La lista para el proceso constituyente ha generado diferencias en el oficialismo, dado que algunos -como el caso de Teillier- buscan que sea única entre los partidos de Gobierno, mientras que otros proponen ir en listas diferentes.

ACTUALIDAD DEL GOBIERNO

En cuanto a la situación del Ejecutivo, Teillier señaló que se "ha pasado el primer periodo que complicaron la instalación", aunque, de todas maneras, advirtió que "todavía hay errores que se cometen, los cuales se tendrán que ir resolviendo".

"No me extraña que un gobierno conformado por personas muy jóvenes, entre las cuales también el militante de nuestro partido, cometa errores. No podemos pedirle una experiencia que no han vivido los que no han sido gobierno. Pero creo que se está adquiriendo esa experiencia y -a casi a un año de gobierno- ya se está viendo que hay un mayor compromiso respecto de avanzar con el programa", puntualizó el líder del PC.

Para ir en ayuda del Ejecutivo, Teillier indicó también que es necesario que "todos nos pongamos en disposición de no condicionar al Ejecutivo, sino que facilitar el camino para que se produzca una mayor relación entre el gobierno y el pueblo".