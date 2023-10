Timonel PPD: "Una Constitución más a la derecha puede detonar un nuevo estallido social"

El senador y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, realizó un fuerte cuestionamiento al proceso constituyente, acusando un trabajo "decepcionante" del Consejo y un resultado que favorece aún más a la derecha que la Carta Magna vigente, lo que -alertó- "puede ser el detonante de un nuevo estallido social".

Pese a que todavía tanto él como su partido no tienen una evaluación final de la propuesta constitucional, Quintana adelantó que se le hace "insufrible" pensar en votar a favor, sobre todo por el trabajo del órgano redactor: "Esta segunda oportunidad contaba con todos los elementos para alcanzar un texto de consenso y estamos terminando con uno que divide a Chile", puntualizó en entrevista publicada este domingo por La Tercera.

"Hay artículos que parecen más un manual de doctrina que una Constitución, y no creo que los chilenos necesitan ser adoctrinados (...) Me preocupan básicamente los temas de derechos sociales, la relevancia que adquieren los aspectos económicos", afirmó el parlamentario, advirtiendo también que "es imposible no comparar lo que está saliendo con la Constitución moralista de 1823, que es la de Egaña. Es curioso que algunos quieran repetir esa fórmula 200 años después".

"SE LA FARREÓ UN SECTOR, AHORA SE LA FARREÓ EL OTRO EXTREMO"

En cuanto a los cuestionamientos que ha recibido el oficialismo por parte de los sectores opositores, sobre todo por una presunta falta de voluntad de lograr acuerdos, el timonel PPD indicó "ese argumento es válido también al revés", dado que "es justamente la crítica que se le hizo por parte de la derecha en su momento a los sectores que tenían el control absoluto del texto que fracasó en 2022".

"Ese argumento de la derecha es también decepcionante, porque nos lleva a la misma lógica del empate. Se la farreó un sector, ahora se la farreó el otro extremo. Y yo creo que eso es tremendamente preocupante. Una Constitución más a la derecha que la actual puede ser el detonante de un nuevo estallido social aún mayor que el de 2019", alertó el senador.

Según el parlamentario, "si con el actual marco institucional se produjo un estallido, no sería un absurdo pensar que con una Constitución que restringe más aún los derechos de las personas se pudieran provocar en el futuro nuevas revueltas. Este texto está más a la derecha en materia de voucher, de subsidio a la demanda, de lo que el propio Jaime Guzmán y quienes estuvieron en su momento en esa redacción vislumbraron".

"No tiene que ver con lo que se fue atenuando y modificando con las sucesivas reformas en los gobiernos democráticos, no. Incluso, en algunos aspectos, sobre todo con la libertad de elección, se les pasa un poco la mano", profundizó en su análisis.

"NO HUBO APRENDIZAJE, SOLO INTERÉS DE PASAR POR ENCIMA DEL RESTO"

En su análisis, Quintana advirtió que "se piensa que un texto aprobado al límite ya es suficiente para que la situación constitucional de fondo se clausure o los momentos constitucionales no reaparezcan, pero eso es un profundo error".

"Aquí no hubo un aprendizaje, más bien hubo el interés de pasar por encima del resto. Por lo tanto, esta es la Constitución de la derecha y de la extrema derecha. Chile Vamos en esto se dejó llevar, se dejó tironear, porque está pensando en el corto plazo, en la elección municipal, en la elección parlamentaria y presidencial", puntualizó el presidente del PPD.

"En ellos claramente se ve un retroceso en materia de derechos sociales, en los que habíamos coincidido justamente en el contexto del estallido", añadió en diálogo con el medio antes citado.

Además, descartó que estar "En contra" de la propuesta del Consejo supone defender la Constitución actual, cuyo origen fue en dictadura, explicando que "se pueden usar todas esas etiquetas, pero lo responsable y lo que a nosotros nos motiva es poner en la balanza lo simbólico, que es el origen, que no es el que nos gustaría, porque quisiéramos una Constitución en democracia".

"Pero también se tiene que poner en la balanza el fondo. Y lo que tiene que predominar es el fondo", aclaró.

"ERA MEJOR EL TEXTO DE LA CONVENCIÓN"

Finalmente, al ser consultado sobre si el texto del Consejo es peor que el de la extinta Convención, Quintana indicó que "ninguna de las dos propuestas es enteramente de mi agrado".

Pese a esto, aclaró que "siento que en la primera propuesta había más oportunidad para sectores que tradicionalmente fueron postergados en la Constitución vigente. Y en la propuesta que se nos presenta ahora hay mayores oportunidades para sectores que ya han tenido oportunidades. Como sector queremos ponernos del lado de fortalecer la democracia, y creo, con todas las deficiencias que hubo, que eso se lograba mejor en la propuesta fracasada del año pasado".

"En suma y resta, creo que era mejor texto el de la Convención, por el foco que ponía", cerró el parlamentario oficialista.