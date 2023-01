Uriarte sobre Girardi: Me produce asombro y tristeza que un compañero de ruta instale un mote

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte (Partido Socialista), expresó este martes su "asombro" y "tristeza" por las declaraciones que realizó el exsenador Guido Girardi (Partido Por la Democracia), quien sostuvo ayer que una eventual lista única de candidatos que el oficialismo levante para la elección de consejeros constitucionales sería conocida como la "lista del indulto".

"Más que molestarme, lo que me produce es un asombro, porque el exsenador Girardo es un hombre que tiene una vastísima experiencia en política y él, para tratar de justificar una decisión -que no tiene por qué utilizar elementos de retórica de ningún tipo; puede ser clarísimo en decir 'no quiero una lista única'- utiliza un elemento que no se relaciona con el tema que estamos hablando, porque elegir consejeros constituyentes, díganme usted, en qué punto se junta con una decisión presidencial como la que fue la de los indultos", dijo la secretaria de Estado en entrevista con El Diario de Cooperativa.

"(La) llego a calificar hasta de una situación que produce tristeza, porque es un compañero de ruta el que instala un mote o un tema asociándolo a otro que es totalmente independiente. Es una lástima", agregó.

En este marco, Uriarte defendió la postura del Gobierno de preferir que el oficialismo compita con una lista única, pues sería "mucho más claro, nítido y sencillo" para la ciudadanía.

"Nosotros entendemos que para toda la ciudadanía es claro que el Gobierno se sustenta en una diversidad de partidos políticos que, a su vez, son diversos políticamente hablando. En consecuencia, hay una identidad propia independientemente de si están en dos listas o en una lista y nos parece que lo más efectivo en términos del resultado electoral y, a la vez, de una campaña que resulte unitaria y muy clara respecto de los objetivos para llevar al texto de las Constitución -porque de eso estamos hablando: de elegir personas que tengan determinadas sensibilidades políticas que se traduzcan en el texto constitucional", planteó la titular de la Segpres.

No obstante, remarcó que "hay una conversación entre las dos coaliciones, porque no hay una postura única y tampoco nos parece que aquello revista un dramatismo particular. Lo importante es que existe la alianza que sostiene al Gobierno, que tiene una unidad de propósito y de acción".

INDULTOS: "ESTAMOS EN PRESENCIA DE UNA ACTUACIÓN CONFORME A DERECHO"

Uriarte admitió que "la ciudadanía ya tiene su juicio" crítico sobre los indultos de Año Nuevo concedidos por el Presidente Gabriel Boric, pero el Gobierno ya hizo efectivo el "reproche político" por las desprolijidades que admitió y ahora sólo le cabe demostrar en el ámbito jurídico que "estamos en presencia de una actuación conforme a derecho", en medio de las arremetidas de la oposición ante Contraloría y el Tribunal Constitucional (TC).

"El carril jurídico también realmente es muy importante y también es bueno recarcarlo: interesa que los presidentes de la República, sus ministros, las autoridades superiores del país, actúen dentro del marco jurídico y eso ha ocurrido. Ahora, ¿hay un juicio político de reproches respecto de esta situación? Es evidente que se ha producido y estamos en esta situación de complejidad porque hay un reproche político, pero eso es distinto a decir que se ha atentado contra la Constitución y las leyes. Ese es otro marco", señaló la titular de la Segpres.

"Hay un reproche político, no fue una situación pacífica políticamente hablando el que se concedieran los indultos. Está bien, eso lo entendemos, lo hemos aceptado, pero todo el resto es pretender llevar a lo institucional, como un quiebre al marco jurídico, un tema que no tiene una transgresión jurídica", aseveró.

ACUSACIÓN A JACKSON

Consultada por la acusación constitucional contra su par de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que la Cámara de Diputadas y Diputados vota mañana miércoles, Uriarte contestó: "No estoy en lo absoluto tranquila, lo estaré en el minuto en que se haya logrado rechazar".

El libelo fue presentado por la bancada de diputados del Partido Republicano, acusando al militante de Revolución Democrática de infracciones o inejecución a la Constitución y a la Ley en los temas de compra de tierras indígenas, funcionamiento de los servicios locales de Niñez y en el cumplimiento del principio de probidad en el funcionamiento de la cartera.

Al respecto, la jefa de la Segpres aseguró que "estamos hablando de una serie de hechos que, por parte del Partido Republicano, han tenido una lectura que, viniendo desde el sesgo político contrario al Gobierno del Presidente Boric y políticamente contrario, por supuesto, al ministro Jackson, se le ha imputado o se le pretende atribuir una responsabilidad que no tiene".

Añadió que "ayer lo decía un diputado de mi propio partido, el diputado (Marcos) Ilabaca, que para alguna persona el carácter del ministro Jackson, la forma en que él hace una relación de tipo personal, puede no ser la adecuada, puede no ser encantadora, pero extralimitar aquello al punto de pretender destituirlo y dejarlo cinco años en una especie de destierro de la actividad pública me parece que es un exceso y yo creo que el Partido Republicano en esta acusación constitucional actúa más desde una perspectiva política, divergente a la del Gobierno del Presidente Boic, mucho más que de un punto de vista jurídico y objetivo".

¿CAMBIO DE GABINETE?

Finalmente, Uriarte evitó comentar si corresponde un cambio de gabinete, como dicen algunos analistas políticos dado el complejo momento que vive el Ejecutivo.

"Tengo millones de percepciones respecto de muchos tópicos en la vida, pero (en) este (tema) en particular no la compartiré ni conmigo misma. Paso (con la respuesta)...", manifestó entre risas.