A las puertas del invierno: "El 100% de las viviendas de emergencia ya están instaladas", dice Boric

El Presidente Gabriel Boric anunció este jueves que ya está levantado el 100% de las viviendas de emergencia para las familias afectadas por los incendios forestales que azotaron a la zona centro-sur del país durante el verano.

"(Gracias) al despliegue del Gobierno –especialmente al trabajo de Senapred y Conaf–, a los municipios y Gobiernos Regionales, a las Fuerzas Armadas y Carabineros, y a cientos de actores privados que han colaborado, hoy el 100% de las viviendas de emergencia ya están instaladas", dijo el Mandatario durante la Cuenta Pública 2023, su segunda comparecencia ante el Congreso para hacer balance de su gestión.

Boric señaló que "son más de 1.800 familias que ya cuentan con un techo y seguimos trabajando para que dentro de 15 días todas estas viviendas tengan alcantarillado y para que al 30 de julio concluyamos de reponer el acceso a la electricidad a la totalidad de ellas".

El Jefe de Estado afirmó que los incendios forestales "nos enseñan que debemos estar cada vez más preparados".

"Desde ya Conaf está trabajando en la generación de zonas de amortiguación y cortafuegos, entre otras medidas, y Bomberos de Chile cuenta con todo nuestro apoyo para fortalecer sus recursos humanos y materiales", apuntó.

"Por eso, recogiendo estas experiencias, este año enviaremos al Congreso el proyecto de ley de Incendios Forestales y Rurales, que dará las herramientas adecuadas para prevenir, mitigar, controlar y extinguir eficazmente estos siniestros que cada año acarrean más devastación", indicó el gobernante.

PAULINA SABALL TERMINÓ SU TRABAJO COMO DELEGADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Ayer, 31 de mayo, concluyó el mandato que entregó el Presidente Boric a la exministra y exseremi de Vivienda Paulina Saball para coordinar el proceso de reconstrucción tras los incendios, labor que fue valorada entre distintos actores locales.

"Tenemos una tremenda y positiva opinión del trabajo que hizo Paulina Saball. Ella logró contactarse con todos los actores y actrices de los territorios, no sólo en esta región, también en Ñuble y La Araucanía, y levantar las falencias, los problemas y cuáles eran las brechas que teníamos respecto de la reconstrucción, armar un plan exhaustivo que considera las distintas brechas y aristas de esta reconstrucción", señaló la delegada presidencial para la Región del Biobío, Daniela Dresner.

El plan elaborado por la delegada para la recontrucción "fue entregado a las distintas regiones (a través de las Delegaciones Regionales) y, además, ya fue iniciado por los distintos ministerios en sus distintos ejes", agregó la funcionaria.

Desde las municipalides, el alcalde de Nacimiento, Carlos Toloza, coincidió en que Saball "ha hecho un muy buen trabajo. Ha estado en terreno, ella ha estado en nuestro territorio y todos los compromisos que hemos adquirido los ha ido cumpliendo a cabalidad".

"Nosotros a la fecha ya tenemos el 99% de las viviendas de emergencia ya instaladas y ya partimos con el proceso de reconstrucción de las viviendas definitivas, donde ya se han entregado 10 subsidios", indicó.

En contraste, el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, comentó: "Yo no sé si estuvo en Los Ángeles verificando la recuperación de viviendas o viendo la reconstrucción. Conozco desde hace muchos años a la señora Paulina Saball, pero no he tenido el contacto con ella. No tengo antecedentes de cómo ha ido avanzando la reconstrucción".

Desde las Gobernaciones Regional, en tanto, Rodrigo Martínez, gobernador subrogante del Biobío, afirmó que "nosotros tuvimos y hemos tenido siempre una muy buena relación con la delegada para la reconstrucción. Compartimos desde un inicio los criterios de actuación, pero también compartimos los ámbitos de responsabilidad de cada uno".

"Entendemos que el día de hoy (Saball) ha terminado su mandato, pero, como suele ocurrir, como Gobierno Regional, esas decisiones son del Gobierno central. Nosotros tenemos nuestro plan de enfrentamiento de la emergencia y la cuenta pública ha dado fe de que estamos avanzando casi en un 70% de ejecución de ese plan", cerró.