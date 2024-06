Aborto legal: Oficialismo admite poca chance de aprobación, pero pide debatir

Tras la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, el oficialismo llamó a debatir en el Congreso los proyectos anunciados -especialmente el aborto legal- y a no cerrarse al diálogo con la oposición.

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, comentó que "si la derecha se quiere seguir amparando para negarle la sal y el agua al Gobierno, es una excusa, pero también es cierto que hay temas que se deben debatir".

"Yo creo que el Presidente y el Gobierno entienden que no están las mayorías para que sean aprobados proyectos de esa naturaleza, pero son discusiones que es necesario tenerlas como sociedad", indicó.

En la misma línea, la diputada Gael Yeomans (CS) afirmó que "en una democracia los debates hay que darlos en el Congreso, que es donde nos sacó electos la ciudadanía, y representamos visiones".

"No (hay que) temerle al debate democrático. Hay algunos a los que no les gusta y se retiran. Yo lamento esa actitud, porque es una falta de respeto no solo con el Presidente, sino que con las mujeres", dijo Yeomans en alusión a la reacción de un grupo de parlamentarios de derecha tras el anuncio sobre el aborto: pararse e irse del Salón de Honor del Congreso.

Por su parte, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, manifestó: "Lo que queremos es dialogar, que estos temas se discutan donde se deben discutir, que es el Parlamento y el tema del aborto legal es un tema que sigue siendo pendiente sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

"Esto es parte de nuestro programa de Gobierno y han sido temas que, además, en el debate público han estado en reiteradas oportunidades, son temas pendientes", insistió Vallejo.

SOLUCIÓN AL CAE EN PROCESO

En relación con el CAE, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sostuvo que "siempre fuimos claros en aclarar cuáles son los pilares y las fases de esta discusión. Lo importante es que el Presidente le ha puesto rostro a una discusión que se ha dado en la última semana y (en la) que se ha prescindido del factor humano".

"Evidentemente, a cuatro meses del horizonte temporal que nos hemos puesto con el ministro Marcel, es poco probable que podamos seguir abriendo más detalles de los que ya hemos dicho, porque estamos en la fase de diseño técnico y hay temas que tenemos que tener listos en diciembre", agregó.