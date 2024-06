13:28 - | #CuentaPública2024 Presidente Boric: "He instruido a la ministra de Defensa, al ministro de Economía y al comandante en jefe de la Armada para que en tres meses me presenten una Política Nacional de Construcción Naval para los próximos años, con Asmar como líder en una articulación de la capacidad de nuestros astilleros públicos y privados" #CooperativaContigo

13:26 - | #CuentaPública2024 Presidente Boric: "Genera temor la posibilidad de que la inteligencia artificial reemplace a personas en los puestos de trabajo, pero ello no nos debe paralizar, sino que nos tiene que llamar a la acción. La IA puede ser un gran copiloto si es bien utilizada" #CooperativaContigo

13:24 - | #CuentaPública2024 Presidente Boric: "Sin ciencia e innovación no hay desarrollo sostenible. Por ello, parte importante de los recursos del litio se van a destinar para incrementar el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que ya ha crecido en más de 10%" #CooperativaContigo

13:22 - | #CuentaPública2024 Presidente Boric y acuerdo Codelco-SQM: "Hoy les invito a celebrar juntos, sin distinciones, una noticia que augura un mejor futuro a todos los chilenos, en especial a las nuevas generaciones. Es un triunfo de Chile, no de un Gobierno en particular" #CooperativaContigo

13:18 - | #CuentaPública2024 Presidente Boric: "En el Chile de hoy, algunos parecieran creer que el pesimismo es signo de madurez e inteligencia y ven el país solo desde un prisma negativo. Me rebelo ante ese fatalismo que luego se convierte en una profecía autocumplida. No soy del coro de los pesimistas sino del de los esperanzados" #CooperativaContigo

13:14 - | #CuentaPública2024 Presidente Boric sobre postulación a los JJ.OO. 2036: "No va a ser fácil competir con las grandes potencias del norte global, pero tal como la generación del 62, los invito a soñar alto y a unirnos por este hermoso desafío" #CooperativaContigo

13:09 - | #CuentaPública2024 Presidente Boric sobre deuda de profesores: "Mi compromiso es enviar un proyecto de ley, cuyo financiamiento será gradual y no estará sujeto al Pacto Fiscal, que ofrecerá una reparación a todos los afectados por esta deuda, partiendo por los mayores de 80 años" #CooperativaContigo

13:08 - | #CuentaPública2024 Presidente Boric: "En septiembre ingresaremos un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará al CAE y el Fondo Solidario y dará una solución progresiva y justa a los deudores, especialmente a quienes han cumplido con sus deberes de pago y a quienes no han podido cumplir por no tener ingresos para hacerlo, que son la gran mayoría de los actuales deudores" #CooperativaContigo

12:58 - | #CuentaPública2024 Presidente Boric: "No es extraño que sea un diputado hombre el que se haya retirado de la sala, porque son las mujeres las que tienen su derecho a decidir" #CooperativaContigo tinyurl.com/27yrwy9b

12:48 - | #CuentaPública2024 Presidente Boric resalta la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos: "Quienes incumplen estas obligaciones básicas no son 'papitos corazón'; lo suyo, digámoslo con todas sus letras, es abandono parental" #CooperativaContigo

12:41 - | #CuentaPública2024 Presidente Boric: Al finalizar nuestro mandato, la economía chilena habrá crecido anualmente por encima del promedio de los ocho años anteriores, habrá generado más de 700.000 empleos, se habrá reducido la pobreza, las tasas de informalidad serán menores y habremos frenado la deuda pública. En esto, me pueden cobrar la palabra" #CooperativaContigo

12:37 - | #CuentaPública2024 Presidente Boric: "La economía chilena no soportaría una nueva ola de gasto público si no tiene el financiamiento adecuado y la ciudadanía, a su vez, no soportaría más expectativas frustradas o promesas incumplidas. Por eso invito al Congreso a flexibilizar posiciones para poder encontrar fórmulas para que quienes tenemos más recursos paguemos más. Es tan simple y justo como eso " #CooperativaContigo