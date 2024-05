Republicanos y Cuenta Pública: Boric no tiene apoyo político ni tiempo para hacer grandes anuncios

El diputado republicano Juan Irarrázaval aseguró que no espera sorpresas del Presidente Gabriel Boric este sábado cuando dé, ante el Congreso, su segunda Cuenta Pública.

Irarrázaval afirmó que "no hay ninguna expectativa porque no tiene nada que mostrar ni nada más que prometer. Los chilenos se dieron cuenta que no existe un interés genuino de este gobierno por enmendar el rumbo del país, y es muy poco probable que cambie su estrategia en lo que resta de su mandato".

"El escenario ideal -agregó- es que se trate con decisión y valentía los grandes temas que afectan al país, como es la delincuencia, la inmigración ilegal, el narcotráfico, la inflación, la crisis de la salud y el terrorismo en la macrozona sur, pero ya todos sabemos que no lo va a hacer. No tiene el apoyo político ni el tiempo suficiente para hacer grandes anuncios".

Irarrázaval remarcó que "lo más probable es que presenciemos un discurso populista y poco creíble que estará alejado de los grandes problemas del país. Seguramente insistirá con su famosa Reforma Previsional, que es un proyecto malísimo por donde se lo mire, y de defender su agenda de seguridad, que es sencillamente una farsa que sólo ha buscado vender una ilusión a la ciudadanía".

"Ante un gobierno timorato y desorientado es muy difícil encontrar respuestas y conexión. La desilusión es transversal, incluido en los partidos oficialistas que no creen genuinamente en el liderazgo del Presidente Boric ni menos de las promesas incumplidas, que han sido habituales en esta administración".

En este sentido, el parlamentario del Partido Republicano aseguró que "hoy Chile es más pobre, violento e inseguro que hace dos años, y la autocrítica no existe en el Gobierno".

Esta semana, el Gobierno confirmó que la Cuenta Pública del Gobierno estará "alineada con las prioridades de los chilenos. La ministra de Interior, Carolina Tohá, agregó que el foco estará marcado por las "tres seguridades": social, pública y económica.

El ministro de Secretaría General de Presidencia, Álvaro Elizalde, añadió por su parte que "ésta es una Cuenta que es expresión, en primer lugar, de lo que se ha hecho, las múltiples iniciativas que ha llevado adelante el Gobierno para generar mayor estabilidad económica, social y política, así como iniciativas sociales tan importantes como la reducción de la jornada laboral, el royalty minero".