Aedo por denuncia a Monsalve: Si La Moneda supo con antelación, debió reaccionar antes

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), planteó este jueves que La Moneda debió haber reaccionado antes y no "cuando la noticia se hace pública" si es que se enteró con antelación sobre la denuncia por el delito violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el legislador manifestó que el hecho "me parece una noticia grave que tiene que ser investigada. Nadie está sobre la ley, la ley corre para todos, y me parece que se tomó una decisión sensata, de sentido común, que es dejar el cargo para que se haga una investigación independiente y La Moneda no se viese envuelta en una crisis política, que podía crecer más y más, en la medida que el subsecretario (Monsalve) se mantuviera en su cargo".

En ese sentido, enfatizó que "si esto (la denuncia) se ingresó efectivamente el 14, y La Moneda tuvo conocimiento el día 15, lo sensato es que el 15 o el propio 16 La Moneda hubiese reaccionado y no hacerlo hoy cuando la noticia ya se hace público".

"Hubiese sido mucho más valioso que esta decisión se hubiera tomado antes y no simplemente cuando todos nos enteramos literalmente por la prensa o gracias a la prensa. Creo que sería tremendamente positivo que La Moneda despeje esa duda que se ha instalado", explicó el diputado a Cooperativa.

Consultado sobre la decisión del Gobierno para reemplazar a Monsalve en la subsecretaría del Interior, Aedo sostuvo que "yo tengo la mejor opinión del ministro Luis cordero, me ha tocado trabajar mucho con él, creo que es una persona que está muy al tanto de estos temas desde su rol del Ministerio de Justicia, le tocan todos los temas con Gendarmería y de seguridad, entonces creo que es un nombre adecuado parala función de estar a cargo de la seguridad en el país, espero que le vaya muy bien".