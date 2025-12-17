Eduardo Frei respondió a la DC tras suspensión de militancia por reunión con Kast

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle entregó este miércoles su respuesta al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) tras la suspensión provisoria de su militancia a raíz de su reunión con el presidente electo José Antonio Kast al inicio de la campaña del balotaje.

El proceso disciplinario contra el exmandatario abordó la acusación principal y otros antecedentes presentados por la mesa directiva de la D, que incluían desobediencias partidarias previas, como su apoyo a las opciones del Rechazo y A Favor en los respectivos procesos constitucionales, y el respaldo a candidatos fuera de pactos en las última elección municipal.

A través de una carta, Eduardo Frei respondió -en primera instancia- que los antecedentes referentes a los procesos constitucionales y la elección municipal "se refiere a hechos que estatutariamente se encuentran prescritos por haber ocurrido un año antes de la presente denuncia".

Respecto a su reunión con el entonces candidato republicano, el expresidente respondió: "No se indica en la acusación más que una referencia a la existencia de una reunión. Me solicitaron una audiencia en mi domicilio particular y consideré que no tenía motivos para rechazar".

"Esta acusación así presentada afecta el derecho a la libertad de acción en el ámbito privado, por cuanto, cada militante mantiene su derecho a actuar libremente", agregó.

Frei Ruiz-Table también apuntó contra el rol del Tribunal Supremo de la DC: "El problema es el prejuzgamiento sobre esta situación. En efecto, el Tribunal Supremo prejuzga y adelanta opinión al calificar estos hechos como gravísimos, sin siquiera conocerlos, sin siquiera preguntar sobre lo abordado en la referida reunión", fustigó el exmandatario.

El documento concluye con una carta dirigida a la militancia, donde el expresidente se dirige a sus camaradas y simpatizantes de la DC, haciendo un repaso de su historia como militante del partido y compartiendo reflexiones sobre la situación actual.

Respuesta Eduardo Frei Ruiz-Tagle Al TS by Radio Cooperativa