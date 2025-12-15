Boric y Kast se reunieron en La Moneda en el inicio de la transición presidencial

El Palacio de La Moneda fue el escenario este lunes del esperado encuentro entre el presidente electo, José Antonio Kast, y el actual jefe de Estado, Gabriel Boric, marcando el inicio formal del proceso de traspaso de mando.

La puntualidad del presidente electo fue precisa: la actividad estaba fijada para las 11:30 y su auto se estacionó frente a La Moneda a las 11:29. Y tras bajarse, saludó junto a su esposa, María Pía Adriasola, a personas que se habían reunido en la plaza de la Constitución.

En la casa de Gobierno, Kast fue recibido por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Y se tomó el tiempo de saludar a los guardias del Palacio.

Kast arribó a La Moneda acompañado de su esposa, María Pía Adriazola, para el trascendental encuentro, saludando a los ciudadanos congregados en la Plaza de la Constitución.

El Presidente electo llegó al palacio de Gobierno acompañado por María Jesús Wulf (encargada de temas de infancia), Jorge Quiroz (parte del equipo económico), Arturo Squella (timonel de Republicanos y senador electo) y Claudio Alvarado (exministro proveniente de Chile Vamos).

Lo primero que hicieron juntos Boric y Kast fue tomarse una foto juntos mientras se daban la mano. Luego tuvieron una conversación privada.

Junto con el Presidente Gabriel Boric, Kast y sus acompañantes se reunieron en el Salón Azul los ministros Elizalde, Camila Vallejo (Secretaría General de Gobierno), Ximena Lobos (Secretaría General de la Presidencia) y Nicolás Grau (Hacienda).

Se espera que José Antonio Kast ofrezca una declaración pública en el Patio de los Naranjos al término de la reunión, siendo su primera vocería oficial desde el Palacio de La Moneda de cara al futuro.

Este primer encuentro simboliza el inicio formal de una transición que se extenderá hasta marzo, con una agenda cargada de reuniones y coordinaciones para asegurar un traspaso de poder fluido y ordenado.

"La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece"

El encuentro fue valorado por el Presidente Gabriel Boric, quien afirmó que, "tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar".

"La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país", destacó el Mandatario en sus redes sociales.

Encuentros en el oficialismo

En paralelo, el oficialismo también mostró una intensa actividad. Los partidos de gobierno, tras varios cambios de horario, se reunieron de manera telemática a las 10:30 de la mañana.

Posteriormente, a las 16:00 horas, tienen programado un encuentro en La Moneda con el gobierno para analizar los resultados electorales y los diagnósticos tras la reciente derrota.

Asimismo, se confirmó que el viernes se realizará un Consejo de Gabinete, con foco en el proceso de traspaso de información, según lo anunciado por la vocera de Gobierno.