Boric felicitó a Kast por teléfono y lo recibirá en La Moneda este lunes

El Presidente Gabriel Boric ya cumplió con la tradición republicana de llamar por teléfono al futuro mandatario, José Antonio Kast, minutos después de que el Servel ratificara un triunfo categórico del republicano por sobre la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Como es costumbre, este primer contacto tras la segunda vuelta fue transmitido televisivamente, y tuvo lugar poco antes de las 20:00 horas: "Le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro", comenzó el Jefe de Estado.

"Ha sido electo Presidente de la República de Chile, y por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas, y usted sabe que esa es una gran, gran responsabilidad, que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho, mucho trabajo, y quiero que sepa que como expresidente de la República, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria", garantizó Boric.

A su turno, Kast también agradeció este gesto del Mandatario: "Así como le planteé cuando fui a saludarlo, que mi interés es colaborar para que recuperemos la paz entre nosotros, hoy le hago el mismo planteamiento: que esta sea una transición muy ordenada, respetuosa, y por supuesto, que después del 11 de marzo me interesaría mucho conocer sus opiniones y su mirada de lo que es el país".

"Así que le quiero agradecer este llamado, y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento, para conversar más en privado sobre cómo hacer la mejor transición que se pueda, y que nos ayude a ver cuáles son los puntos neurálgicos donde nosotros podemos avanzar, y que usted ve que hoy están pendientes", relevó el Presidente electo.

Reunión en La Moneda

Fue entonces que el Mandatario hizo una reflexión sobre la importancia de esta tradición: "Quiero transmitirle que para mí, esta llamada no es solamente un acto protocolar. Una de las cosas que he sentido muy fuertemente durante estos años en La Moneda y recorriendo Chile, es el valor profundo de las instituciones de la democracia, pero por sobre todo, de su pueblo, y estoy muy orgulloso de la democracia".

"Independiente de quienes celebren o estén tristes con el resultado de hoy, Chile se consolida de una forma que a todos nos enorgullece, y quiero que sepa que he transmitido a todos mis colaboradores que estén a disposición para iniciar las coordinaciones, y tener un traspaso que esté a la altura de lo que los chilenos y chilenas se merecen", aseguró.

Por lo anterior, invitó a Kast a acudir a La Moneda mañana lunes, "para que podamos conversar más en detalle algunas tareas de continuidad de Estado, y por cierto, tener la oportunidad de conversar cara a cara por unos minutos a solas, lo que siempre viene bien, porque en algún momento va a conocer lo que significa la soledad del poder, donde hay que tomar decisiones muy difíciles, y creo importante, por el bien de la patria, transmitirle parte de los aprendizajes que hemos tenido acá".

El líder republicano confirmó que concurrirá al Palacio de Gobierno junto a su esposa, María Pía Adriasola, y parte de su equipo programático, mientras que el Mandatario añadió que lo recibirá en compañía de los ministros del comité político.

Antes de despedirse del Presidente electo, Boric remarcó: "Que no le quepa duda de que Chile es más grande que usted, que yo, que todos quienes hemos pasado (por La Moneda), y que se construye sobre la base de lo que todos han hecho antes, y espero que cuando le toque asumir el mando, eso también lo inspire".