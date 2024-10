Claudio Castro: Candidatura de Francisco Orrego tiene "atrapados" a alcaldes de derecha

El reelecto alcalde de Renca, Claudio Castro (independiente), estimó en Cooperativa que sus pares de derecha en la capital están "atrapados" por la candidatura a gobernador metropolitano del RN Francisco Orrego, pues "no los representa".

El jefe comunal planteó que entre los resultados de los comicios del fin de semana fue que "hemos visto liderazgos más estridentes que perdieron", y prevé que asimismo, "la segunda vuelta de la elección de gobernadores de la Región Metropolitana va a ser una buena muestra de eso".

"Cuando veo al gobernador Claudio Orrego, con quien hemos trabajado y tiene además un reconocimiento bien transversal, incluso de los alcaldes de derecha que están en ejercicio, y veo la candidatura de Francisco Orrego, que más bien se ha posicionado a partir de un estilo de política del espectáculo, de la denuncia fácil, de la simplificación de los problemas, veo que los alcaldes de derecha están atrapados con esa candidatura, porque no los representa, pero no lo pueden decir, al menos no públicamente", sostuvo en Lo que Queda del Día.

Castro incluso sostuvo que los mentados alcaldes le han comentado su incomodidad con la carta opositora, "y me parece que es bien evidente".

"Creo que lo que hizo Evelyn Matthei ayer, que fue recibir (a Orrego) y entregarle todo su apoyo, pero no sólo eso, sino que decir que esta iba a ser una batalla emblemática, fue un error", advirtió Castro, quien prevé un triunfo para la autoridad regional actual.

En concreto, "me parece que se va a ratificar este deseo de la comunidad, en este caso de la Región Metropolitana y de la ciudad de Santiago, por verse inmersos en un liderazgo que ofrece un camino para enfrentar los problemas, que ofrece resultados, y que ya los puede mostrar en los cuatro años que ha sido gobernador Claudio Orrego, y yo creo que, ahora que es un uno contra uno, se va a hacer mucho más evidente la diferencia entre los estilos" de cara al balotaje.

TRIUNFO CONTUNDENTE "ES UN ORGULLO Y UNA RESPONSABILIDAD"

"Es una alegría, un orgullo, y una emoción los resultados que tuvimos este fin de semana, y también una responsabilidad", manifestó el alcalde respecto de su aplastante reelección, que rozó el 76% de los votos.

"Entendemos que el resultado de un proceso democrático es un mandato que quienes postulamos a un cargo popular le solicitamos a la comunidad de Renca, y por lo tanto, la responsabilidad que tengo ahora es tener uno de los mandatos más claros y firmes de los alcaldes en todo Chile, para poder desarrollar el programa que propusimos (...), y que recoge la experiencia de los ocho años que llevamos en esta gestión", profundizó.

Castro planteó que, desde que asumió el cargo por primera vez en 2016, su objetivo ha sido "constituir en Renca un caso de transformación de una comuna que, hace algunos años, se conocía más bien por una suerte de destino a la pobreza, y de estigmatización muy alta, y que hoy es reconocida por una gestión municipal que ha buscado estar a la vanguardia en varios temas".

"Tenemos desafíos muy grandes que seguir enfrentando, pero lo hacemos con la fuerza de nuestra comunidad, que nos acompaña en ese camino", cerró.