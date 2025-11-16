Síguenos:
Tópicos: País | Política | Elecciones

Elecciones 2025: Comenzó la apertura de mesas de votación en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Chile vive este domingo una crucial jornada electoral para definir la presidencia, diputados y senadores en siete regiones.

Las mesas de votación estarán operativas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas.

Jeannette Jara, carta del oficialismo y la DC, lideró preferencias en Australia y Nueva Zelanda

Elecciones 2025: Comenzó la apertura de mesas de votación en Chile
Chile vive este domingo una crucial jornada electoral para definir la presidencia, diputados y senadores en siete regiones, con mesas de votación operativas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas.

Para este proceso, los votantes deberán presentar su cédula de identidad o pasaporte, incluso si están vencidos hasta por un año.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Electoral (Servel), el total de electores habilitados para esta elección es de 15.779.102, de los cuales 15.618.167 lo están en Chile y 160.935 en el extranjero.

08:39 - | Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz: "Este es un día que el ministerio planifica con hartos meses de anticipación, porque no solamente exige tener un buen servicio de transporte público al interior de las ciudades... También tenemos que conseguir que todas las personas que vivan por aisladas que cuenten con algún servicio de transporte público para poder llegar a su local de votación y ejercer su derecho"

08:39 - | Acompañado de su pequeña hija, Presidente Boric llega a su local de votación en Punta Arenas

16/11/2025 - 08:39

08:28 - | "Actualmente por segundo tenemos alrededor de 10.000 a 30.000 personas tratando de ingresar a la página de Comisaría Virtual. Es válido que la saturación podría producir este mal llamado intermitencia que la gente, pero estamos trabajando en forma instantánea", afirmó el comandante Jorge Cárcamo

08:28 - | "Actualmente existen 38.000 trámites que están realizados, a contar de son las 8:11 de la mañana. De esos, 29.000 han sido validados con plena normalidad", afirmaron desde Carabineros por problemas en la Comisaría Virtual

08:23 - | Comandante Jorge Cárcamo de Carabineros abordó las complicaciones con Comisaria Virtual. Aunque evitó usar la palabra "intermitencia" para describir los problemas, explicó la alta demanda que experimenta el sistema.

08:22 - | Desde Buenos Aires, el panorama de las elecciones chilenas se vive con particular interés, no solo por la presencia de ciudadanos chilenos votando en la capital trasandina, sino también por las implicancias políticas que los resultados podrían tener en la ya tensa relación entre el presidente Gabriel Boric y su homólogo argentino, Javier Milei.

07:48 - | Elecciones 2025: Desde las 08.00 horas, comenzó la apertura de mesas de votación en el país. Se define la presidencia, diputados y senadores en siete regiones

16/11/2025 - 07:48

07:48 - | Carabineros recuerda que la única razón para ir a la comisaría a excusarse hoy es estar a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Otras razones, como enfermedad o estar fuera del país, no requieren de una excusa presencial

07:37 - | Desde temprano se registran filas a las afueras de comisarías para excusarse por no votar, con personas que acusan problemas en la plataforma de Comisaría Virtual para realizar el trámite.

07:19 - | Votación preliminar en Australia: Franco Parisi (155 votos), Jeannette Jara (1.860 votos), Marco Enríquez Ominami (52 votos) Johannes Kaiser (556 votos), José Antonio Kast (462 votos), Eduardo Artés (25 votos), Evelyn Matthei (465 votos), Harold Mayne-Nicholls (64 votos).

07:16 - | Votación Nueva Zelanda: Jeannette Jara (653 votos), Johannes Kaiser (166 votos), José Antonio Kast (123 votos), Evelyn Matthei (112 votos), Franco Parisi (83 votos), Harold Mayne-Nicholls (27 votos), Marco Enríquez-Ominami (11 votos) y Eduardo Artés (9 votos).

07:13 - | La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, lideró las preferencias de voto en Nueva Zelanda y Australia: Fue seguida por Johannes Kaiser (Libertarios) y José Antonio Kast (Republicanos)

07:11 - | Chile vive este domingo una crucial jornada electoral para definir la presidencia, diputados y senadores en siete regiones, con mesas de votación operativas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas.

