Elizalde: "Hablaban de una catástrofe para el progresismo y no ocurrió"

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se refirió a los resultados de las elecciones regionales y comunales de este domingo, y declaró que "había quienes hablaban de que iba a haber una catástrofe o una debacle para el oficialismo, y particularmente para el progresismo, y eso no ocurrió".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el titular de la Segpres explicó que "efectivamente las elecciones del 2021 se dieron en un contexto distinto y todos los vaticinios que se habían hecho respecto de un eventual desfonde o una debacle del progresismo, no acontecieron".

"Creo que, en general, los resultados son buenos para el oficialismo. También son buenos para Chile Vamos, hay que señalarlo. Pero para el oficialismo son especialmente buenos, conforme a las predicciones que se hicieron con anterioridad a estas elecciones", ahondó.

En esta línea, destacó que hubo elecciones emblemáticas en que "hubo resultados distintos a los que se predecían las distintas coaliciones", como la situación de Valparaíso y Viña del Mar, donde los candidatos del oficialismo ganaron, con las frenteamplistas Camila Nieto y Macarena Ripamonti, respectivamente, además de la derrota de Chile Vamos en Puente Alto, con el triunfo del independiente Matías Toledo.

"En el caso de Las Condes, si bien triunfa una candidata que representa a un sector de Chile Vamos (la independiente Catalina San Martín), lo hace con una candidatura por fuera y, por tanto, derrota a la candidatura oficial del principal conglomerado opositor", agregó.

Sobre lo anterior, el otrora senador recordó que "la elección pasada fue especialmente mala para Chile Vamos. De hecho, se hizo simultáneamente con la elección de los convencionales constituyentes. Y en esa elección, en la Convención, Chile Vamos quedó subrepresentado respecto de lo que su sector político representa en la sociedad chilena. Y, por tanto, toda la predicción previsible era que iba a haber una elección más favorable, probablemente, para ese sector".

"Pero -continuó-, al mismo tiempo, había quienes hablaban de que iba a haber una catástrofe o una debacle para el oficialismo, y particularmente para el progresismo, y eso no ocurrió. Todo lo contrario".

En tanto, remarcó que estas elecciones "tienen un componente que dice relación con la gestión y con la relación directa que tienen los candidatos con los ciudadanos y ciudadanas que votan en sus respectivos territorios. Por tanto, no se puede analizar con variables estrictamente políticas, como sí acontece en el caso de la elección presidencial y de la elección parlamentaria".

[En vivo] Elizalde: Todos los vaticinios de una debacle del progresismo no acontecieron. Los resultados son buenos para el oficialismo, también para Chile Vamos, pero para el oficialismo son buenos conforme a las predicciones anteriores a estas elecciones https://t.co/ArUIMSXcg0… — Cooperativa (@Cooperativa) October 28, 2024

CAMBIO DE GABINETE

Finalmente, acerca de la posibilidad de un cambio de gabinete, el militante socialista declaró que "no tengo aspiraciones para volver al Congreso Nacional, no está dentro de mis planes. Cuando uno asume los compromisos en la vida, los que tiene que cumplir en serio, y si decidí asumir como ministro de Estado, yo había terminado la presidencia del Senado, no lo iba a hacer sino hasta el término del mandato del Presidente Boric".

"Espero seguir acompañando al Presidente Boric mientras cuente con su confianza en su gabinete", cerró.