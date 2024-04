Jaime Bellolio: Doy por sentado que soy el candidato de Chile Vamos en Providencia

Jaime Bellolio (UDI), exministro vocero del segundo gobierno de Sebastián Piñera, es el candidato a suceder a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y que, pese a que desde la coalición se apuntaba a una primaria en la comuna, finalmente esto no fue inscrito.

"La vía para resolver los distintos candidatos en las comunas, cuando hay más de una candidatura a la vía legal, son las primarias, y a mí se me había desafiado a ello, y yo fui y me inscribí. Sin embargo, no se inscribió nada más, con lo cual, yo doy por sentado que hay un consentimiento por parte de la coalición de que soy el candidato", declaró el también exdiputado en entrevista con El Diario de Cooperativa.

"Con eso asumo que, dado que no se inscribió nadie más y dado que se había como desafiado a hacerla, que es una manera de confirmarlo", añadió.

Bellolio expresó tener la "mayor estima" por Nicolás y Cristián Monckeberg, quienes sonaban como posibles candidatos por Renovación Nacional (RN) para Providencia, sin embargo, dijo que "si lo que se había pedido era hacer una primaria y finalmente no se inscriben, se da por sentado que ya se resolvió", no sólo "por omisión, sino declarado".

GESTIÓN MUNICIPAL

Bellolio va con el apoyo de Evelyn Matthei, que se bajó de la reelección debido a sus futuras aspiraciones presidenciales. En esta línea, el exsecretario de Estado destacó que "ha sido una muy buena alcaldesa durante todo ese tiempo en la comuna de Providencia, así que, obviamente que para mí es un honor poder continuar esa labor".

El exparlamentario afirmó que quiere ser "un buen alcalde, cercano a las problemáticas y a las soluciones de las personas".

En este punto, aseguró que "el tema número uno es seguridad, que es una cuestión completamente transversal",enfatizando que las personas "piden poder caminar tranquilas por las calles y mantener sus trabajos; es importante generar más certezas".

"Lo que quiero en el fondo es poder poner a disposición la experiencia que me ha tocado en los últimos años, pero también continuar la buena labor que se ha hecho en este último tiempo", aseguró.

[📻] Jaime Bellolio: Yo quiero poner a disposición mi experiencia, pero también continuar con la buena labor que se ha hecho este último tiempo en Providencia #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) April 11, 2024

EL LLAMADO A LA UNIDAD

Tal como ocurrió en Providencia, en la comuna de Santiago Chile Vamos tampoco inscribió primarias. Por lo anterior, Bellolio indicó que la oposición "no puede perder la oportunidad de mostrar unidad a nivel local" y que es importante generar "un arco amplio de oposición para dar mayor certeza".

Respecto a Santiago, criticó que ha sido una comuna "muy mal administrada, los vecinos obviamente tienen muchos problemas, más todas las personas que habitan allí. Entonces se necesita ese arco de unidad y no va a haber primaria".

"Yo creo que ahí no podemos darnos 'el lujo' de ir divididos, porque la vez pasada nos fue realmente muy mal la vez pasada", cerró.