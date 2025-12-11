Jara cerró su campaña prometiendo "crecimiento que llegue a la mesa de todos los chilenos"

Este jueves por la noche, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, dio por finalizada su campaña con un masivo acto en la ciudad de Coquimbo, específicamente en la Plaza Vicuña Mackenna, conocida como el Barrio Inglés del puerto.

Subiendo al escenario pasadas las 21:00 horas, la militante del Partido Comunista se dirigió al público congregado para entregar su último mensaje antes del balotaje de este domingo frente al abanderado de la oposición, José Antonio Kast.

El evento contó con una importante presencia de figuras políticas locales y parlamentarias, como el alcalde Alí Manouchehri, el diputado Daniel Manouchehri y la diputada Daniella Cicardini.

En su discurso, Jara hizo hincapié en una de sus promesas centrales de campaña: "Crecer con mucha fuerza pero con un crecimiento que llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas y que sea sostenible con el medio ambiente, que es nuestro tesoro y es lo que le dejaremos a las futuras generaciones. Todos queremos crecer, pero ese crecimiento tiene sentido siempre que llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas", enfatizó.

En ese sentido, la carta del oficialismo reafirmó que "el ingreso vital de 750.000 pesos va a ser suscrito en mi Gobierno", especificando además que esta iniciativa vendrá acompañada de un "apoyo" para las pequeñas y medianas empresas, reconociendo que "son las pymes a las que más le cuesta".