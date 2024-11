El extimonel de la Democracia Cristiana Juan Carlos Latorre (2008-2010) negó en El Primer Café de Cooperativa que esté apoyando al candidato Francisco Orrego Gutiérrez (RN) en la carrera por el Gobierno Regional Metropolitano, y desmintió que fuese a participar de una actividad de campaña por él.

Una pauta convocada por el comando de "Pancho" Orrego para esta mañana en el Centro Cultural La Moneda adelantaba que el aspirante se iba a reunir con "una veintena de exmilitantes de la Democracia Cristiana", entre ellos los exministros Jaime Ravinet y Edmundo Hermosilla, y el propio Latorre.

El exdiputado aclaró en Cooperativa que sigue militando en la DC y que "no es primera vez que se pretende algo de este tipo" con su nombre, pues ya ocurrió en la campaña para las municipales recién pasadas.

"El origen es que hay un señor que se llama igual que yo y que se presta -aparentemente- para esto. Ahora la desfachatez fue mayor, porque colocaron (en el llamado a la prensa) que era el expresidente de la DC y exdiputado, (por lo que) ya no se trataba de un alcance de nombre", denunció Latorre, que además tachó de "abusiva" esta convocatoria, pues al revisar la nómina de exfalangistas que iban a participar, se advierte que "no son personas que tengan una trayectoria destacada" en el partido.

Adelantó, en tanto, que "junto a otros expresidentes de la DC vamos a sacar una declaración manifestando nuestra adhesión a Claudio Orrego", y anunció que "a partir de este momento" se suma a su campaña "activamente".

El extimonel deploró que exista "esta idea de suplantar permanentemente" y emplazó a Francisco Orrego: "No puede ser la forma de hacer una campaña por su parte, y yo creo que le va a traer más de algún problema... Me parece inaceptable que una campaña, sistemáticamente, utilice imágenes que son falsas. No tiene justificación, y la campaña de confundir por alcance de nombre me parece demasiado evidente", sentenció.

