Karla Añes, la candidata del Partido de la Gente que fue "bajada" y expulsada de la colectividad luego de conocerse que estuvo condenada y presa por narcotráfico, y que está inhabilitada para ejercer cargos públicos, llegó a votar al mediodía de este domingo en Arica. Consultada sobre qué haría si resulta elegida, respondió: "Seguir, pues". También afirmó que el PDG "no estaba en antecedentes" de su pasado, pero apuntó: "No lo oculté; lo omití por una razón muy personal", y aseguró que "los papeles me habilitan para poder ser candidata".

