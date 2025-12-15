Kast viaja a Argentina este martes y se reunirá con Milei en la Casa Rosada

El reciente presidente electo, José Antonio Kast, viajará este martes a Argentina para reunirse con Javier Milei, mandatario trasandino, en la primera señal de relaciones exteriores que entrega el futuro jefe de Estado.

Según confirmó el equipo del republicano, la reunión se llevará a cabo al mediodía en la Casa Rosada y, posteriormente, el Presidente electo sostendrá un encuentro con empresarios argentinos, pues su comitiva también estará compuesta por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro.

Mara Sedini, vocera del equipo de Kast, detalló que la reunión con Milei estará enfocada en "seguridad y migración. El tema de la migración irregular es algo que aqueja a la gran mayoría de los países de la región".

"Necesitamos una actitud colaborativa entre los distintos países y se busca estrechar profundamente estos lazos para poder tomar determinaciones que ayuden a las distintas naciones a enfrentar este problema. El presidente Javier Milei y el Presidente electo José Antonio Kast necesitan establecer relaciones clarísimas para poder enfrentar este tema.", agregó.

"La segunda agenda tiene que ver con el eje económico: necesitamos seguir profundizando relaciones que permitan a ambas naciones seguir creciendo", explicó la portavoz.

Pese a la nutrida agenda, aún no se confirma un eventual encuentro entre José Antonio Kast y José Luis Daza, secretario de Política Económica de la Nación Argentina. Daza es de nacionalidad chilena, cercano al Presidente electo y existen rumores de que podría arribar al Gabinete republicano, en una cartera ligada al tema económico.

El viaje de Kast marca un contraste con Boric, quien no ha tenido relaciones bilaterales directas con Milei y que, en el último encuentro internacional que coincidieron, recibió críticas por no levantarse a estrechar su mano.

Fuentes diplomáticas en la Embajada de Argentina en Chile confirmaron que el encuentro entre Kast y Milei buscará fortalecer los lazos bilaterales. (FOTO: EFE)

"Milei: Enorme alegría"

La buena relación entre el mandatario trasandino y Kast se viene demostrando desde 2023, cuando, en medio de una visita del argentino a Chile, ambos se reunieron y compartieron una fotografía en redes sociales.

Este domingo, tras confirmarse el triunfo del republicano en la elección presidencial, Milei fue una de las primeras autoridades del exterior que lo felicitó: "La libertad avanza. Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo", fue parte del mensaje entregado en sus redes sociales.

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!", posteó el mandatario argentino en su cuenta de X.