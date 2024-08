Matthei deploró "descarado festival de inauguraciones" de Bachelet con alcaldes oficialistas

La alcaldesa Evelyn Matthei, que se perfila como la presidenciable de la UDI, tachó como un "descarado festival de inauguraciones" las actividades en que han participado la expresidenta Michelle Bachelet (PS) y ministros con alcaldes oficialistas que van a la reelección.

La dos veces jefa de Estado estuvo presente la semana pasada en la presentación del primer centro de cuidados de Santiago, bautizado con su nombre, junto a la alcaldesa Irací Hassler (PC) y las ministras de Desarrollo Social, Javiera Toro (FA), y de las Culturas, Carolina Arredondo.

Ayer, en tanto, Bachelet asistió a la inauguración de un Servicio de Urgencia y Alta Resolución (SAR) en Maipú, también nombrado en su honor, acompañada del alcalde Tomás Vodanovic (FA) y la titular de Salud, Ximena Aguilera.

"Lo que nosotros estamos viendo es un festival de inauguraciones, ¿no? Donde se ven todo tipo de personajes, ministros, todo. Y este festival de inauguraciones, de reuniones, de anuncios, etcétera, fíjense que son siempre con candidatos de un mismo lado", reprochó Matthei.

"Ahora, si hay intervencionismo o no, no soy yo la que lo decide", dijo, evitando sumarse públicamente de la acusación de la derecha, aunque respaldó el requerimiento que enviarán Chile Vamos y Republicanos a la Contraloría General de la República.

"En todo caso, esto ha sido tan descarado; lo que a nadie le cabe duda es que ha sido de muy mal gusto, que ha sobrepasado todos los límites éticos, los límites de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Yo espero que por lo menos no se estén gastando plata, de todos los chilenos, en hacer intervencionismo ilegal", sostuvo.

En la misma línea recriminó el exministro Mario Desbordes (RN), candidato de la derecha a la alcaldía de Santiago.

"Es evidente que el Gobierno, las autoridades, ministros, subsecretarios, están en campaña desatada, en horario de oficina, con recursos públicos, lo que me parece mal. Si la ministra, los ministros quieren salir a hacer campaña, si la ministra de Cultura quiere ir a hacerle campaña a Irací Hassler en Santiago, que vaya después de las 6 de la tarde y la acompañe a terreno", fustigó.

"Es un Gobierno mal evaluado, no creo que traspase muchos votos", opinó, "pero a mí me molesta esto, que es una (falta a la) actitud republicana en el sentido de respetar la institucionalidad; y cuando los ministros van a hacer un número, van a sacarse fotos, a participar en actividades de este tipo, me parece que es un error".

OFICIALISMO VE "OBSESIÓN Y NERVIOSISMO" DE LA DERECHA POR BACHELET

Las reapariciones públicas de Bachelet han llevado también a que voces de la izquierda la propongan para que compita el próximo año para un tercer período presidencial. "Queda mucho camino por andar. Hay que esperar y no hay que estar tan apurados", dijo la exmandataria esta semana, que abogó por una necesaria renovación de los liderazgos políticos.

En ese marco, el jefe de la bancada del Partido Socialista, Daniel Melo, emplazó a la derecha a "que deje esta obsesión que tienen con la expresidenta".

"Ella no es candidata a absolutamente nada, solo está contribuyendo a colaborar y aportar a distintas políticas públicas y al desarrollo del país. Ya vendrán las definiciones en materia presidencial, pero es evidente que el nerviosismo es algo que está instalado en la oposición", sostuvo el diputado.

A su par Luis Cuello, líder de la bancada del Partido Comunista, le parece "ridículo" el reclamo de la derecha, puesto que "la expresidenta Bachelet tiene todo el derecho de ser invitada a todas las actividades oficiales y no oficiales".

"Ella es una ciudadana que además ejerce un rol gravitante en la política, por lo tanto, me parece absurdo y creo que la Contraloría va a desestimar cualquier requerimiento en esa dirección", remarcó.