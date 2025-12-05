Mladinic y la carta de exconcertacionistas a Jara y Kast: "Invitamos a una mirada larga"

El exministro Carlos Mladinic, militante de la Democracia Cristiana (DC), se refirió este viernes, en El Diario de Cooperativa, a la carta abierta firmada por un centenar de ex figuras de la Concertación y dirigida a los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast de cara al balotaje del 14 de diciembre.

El economista, titular de las carteras de Agricultura y Secretaría General de Gobierno durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), defendió el espíritu del texto, en el cual él y otros nombres relevantes como Soledad Alvear, Jorge Burgos, Mariano Fernández, Carlos Figueroa, Viviane Blanlot, Ignacio Walker y Andrés Velasco piden a ambos aspirantes a La Moneda un "compromiso de Estado" y la voluntad de estar "a la altura" de lo que el país requiere.

Según Mladinic, el llamado no es ideológico, sino pragmático y de futuro: "Estamos invitando a los candidatos a que se pronuncien con una mirada más larga", dijo, explicando que

Explicó que la misiva busca recuperar el espíritu de acuerdos que marcó las primeras décadas tras el retorno a la democracia. "Había un cierto sentimiento y ciertas cosas que nos ponían de acuerdo hacia adelante, y yo creo que eso es lo que hay que tratar de recuperar", señaló, en referencia a la época de los 90.

El exministro contextualizó la urgencia del llamado haciendo un crudo diagnóstico de la actual situación electoral, resaltando que "un porcentaje altísimo, la mitad de los chilenos, ni siquiera apoyó a ninguno de los dos en primera vuelta" y que una parte de la población irá a votar al balotaje "mucho más cercano de la resignación que de la convicción", situación que obliga a los candidatos a ofrecer una visión que trascienda la estrecha disputa por La Moneda.

Mladinic dijo que a los firmantes no se les preguntó si están inclinados a votar por Jara, Kast o anular, y evitó calificar el gesto del expresidente Frei hacia el abanderado republicano: "Tengo opinión sobre eso y, si en algún momento al presidente Frei le interesa mi opinión, me la pedirá y yo se la daré, pero la voy a mantener en ese aspecto", señaló.