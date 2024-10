"No pude ir a votar": Barriga criticó a los medios por información falsa

La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (2016-2021) acusó este domingo mediante sus redes sociales que algunos medios de comunicación han difundido información falsa que apunta a que ella votará hoy, en el marco de las elecciones municipales.

La antes edil y core, en cupo UDI, -quien cumple arresto domiciliario por su imputación en delitos de corrupción durante su administración- denunció además que la prensa acudió a la puerta de su casa esta jornada, pese a que su abogado informó que no pudo votar durante el horario que solicitó el sábado.

"Mi abogado comunicó a todos los medios de comunicación que yo no pude ir a votar en horario autorizado y que no iría a votar. (Sin embargo), hoy, nuevamente desde las siete de la mañana, la prensa está en la puerta de nuestro hogar y en el colegio donde ejerzo mi voto", dijo molesta en un video.

"Es más, están anunciando que yo iría a votar (este domingo) entre las 11:00 y las 13:00 horas, porque tengo un nuevo permiso. Esta información es completamente falsa", señaló.

"Yo jamás he solicitado ningún otro permiso que el que solicité, lamentablemente no pude ir a la hora que estaba autorizada y no hay más que eso", aclaró después.

"Es increíble cómo suman y siguen noticias, pero lo más terrible de esto es que son medios de comunicación. No son memes, no son fake news que salen en redes sociales: son canales de televisión que emiten noticias y que certifican su información", concluyó Barriga.