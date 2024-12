Oficialismo declaró "voluntad de unidad electoral" para la presidencial y parlamentaria 2025

Representantes de los ocho partidos del oficialismo se reunieron este jueves en la casa del diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), con la finalidad de discutir el camino a seguir en la "Alianza de Gobierno" que conforman.

Tras la reunión, que tuvo 20 participantes, emitieron un comunicado en el que reafirmaron la intención de "construir una unidad política estratégica del progresismo con vistas a las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, para responder a las necesidades del país".

En esta línea, manifestaron su "voluntad para construir un acuerdo de unidad electoral del progresismo, lo más amplio posible", y la "voluntad para realizar elecciones primarias para tener una candidatura presidencial única del sector" (ver archivo adjunto).

Junto con esto, compartieron la "necesidad de incorporar las visiones existentes en nuestros partidos y bancadas parlamentarias, con vistas a construir una reforma del sistema político que contribuya a fortalecer el régimen democrático".

Hoy dirigencias nacionales de los partidos oficialistas se reunieron para debatir acerca de la unidad que requerimos con miras aelecciones. Estuvimos representados en nuestro Secre Gral, @PepeToroKemp Y en nuestro vicepdte, @cbarracatalan



¡Sólo con Unidad el progresismo avanza! pic.twitter.com/oXQFc4lx1H — Partido Por la Democracia (@PPD_Chile) December 12, 2024

Los firmantes de la declaración de la "Alianza de Gobierno" fueron el Partido Radical, Federación Regionalista Verde Social, Partido Comunista, Acción Humanista, Frente Amplio, PS, PPD y Partido Liberal.

José Toro, secretario general del PPD, resaltó la "oportunidad de las fuerzas políticas de que la primaria sea el mecanismo de resolución de una problemática de esta naturaleza, porque esto va acompañado también de la discusión de un proyecto, un programa común y de hacernos cargo de las necesidades de las personas".

Reparos a la reforma al sistema político

Sobre la reforma al sistema político comentada en el documento, el diputado Hirsch explicó: "Tenemos distintas opiniones sobre ese criterio. En Acción Humanista no nos gusta tal como está presentado" lo que emergió del Senado.

"Creemos que era mucho mejor seguir avanzando en el trabajo que estábamos realizando en conjunto todos los partidos, liderados por el presidente del Partido Radical, Leo Cubillos, en conjunto con el gobierno", señaló el parlamentario.

"Yo espero que ese sea el camino que se priorice y no un proyecto que claramente no cumple con las expectativas que todos tenemos de mejorar y profundizar la democracia, sino que lamentablemente lo que hace es debilitarla, excluir y más bien nos recuerda a periodos anteriores que no nos parecen adecuados", sostuvo.