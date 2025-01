El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) abordó este miércoles la lenta carrera presidencial en el oficialismo, marcada, por el momento, por la falta de postulantes confirmados para llegar a La Moneda.

En el caso de su partido, su nombre es uno de los que ha sonado para ser abanderado, una opción con la que bromea: "Soy el plan B", comentó, entre risas, en entrevista con El Diario de Cooperativa.

Según afirmó, en el PPD, "quien tiene mayor apoyo es Carolina Tohá (...) yo también la he apoyado, pero aún tiene que tomar una decisión".

A la espera de que la ministra del Interior exprese esa voluntad, Lagos Weber llamó a tener un abanderado único entre su partido y el Partido Socialista (PS).

"Si me preguntan, no me parece que vayamos cada uno con una candidatura", puntualizó el senador.

LEER ARTICULO COMPLETO