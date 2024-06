19:43 - | Analista político Cristóbal Bellolio y baja participación: Esto no es responsabilidad de nadie; la gente no tiene por qué sentirse llamada a participar en una fiesta que interpreta como ajena

19:17 - | #CooperativaContigo Politóloga Pamela Figueroa: Cuando hay primarias en pocas comunas y pocas regiones, eso hace que no haya tanta movilización, probablemente la gente percibe que no se juega algo tan importante

17:35 - | #CooperativaContigo Presidenta del PS, Paulina Vodanovic: Me parece vergonzoso que el Estado no invierta en promover una fiesta de la democracia

Primarias en el Biobío: 11 meses no lograron instalarse en esta elección. Todas en la comuna de Concepción donde compiten dos militantes de un mismo partido. A las 18:00 horas se cierran las mesas y se espera el conteo @Cooperativa

16:59 - | A una hora del cierre de las urnas, 11 mesas no lograron instalarse en la Región del Biobío

16:05 - | Alcalde Carter por baja participación: "Si tú y tu familia no van a votar, esto va a ser un bochorno"

13:21 - | Felipe Alessandri (RN), precandidato a la alcaldía de Lo Barnechea: Yo no me pierdo ningún minuto, estamos trabajando como Chile Vamos. Me acompaña Andrea Balladares, secretaria general de RN, que hoy día -en una entrevista- señalaba precisamente lo mismo. Nosotros estamos trabajando por un objetivo mayor, que es poner a Chile nuevamente en movimiento