Primer análisis de partidos oficialistas: "Chile vota de una manera bastante centrada"

Este domingo por la noche, los líderes de los partidos oficialistas entregaron una vocería sobre los resultados de las elecciones municipales y regionales de este fin de semana, tras una reunión del comité político ampliado que encabezó el Presidente Gabriel Boric en La Moneda.

"En general, hemos tomado de buen ánimo todo lo que hemos ido viendo, porque (se equivocaron) aquellos que pronosticaban un derrumbe del oficialismo, que decían que el Partido Republicano iba a arrasar... La verdad es que vemos que Chile vota de una manera bastante centrada, que nuestras fuerzas políticas han mantenido una presencia importante en la mayoría de las comunas que tenemos, capitales regionales importantes de nuestro sector. Por lo tanto, tomamos todo esto con mucha calma", afirmó Paulina Vodanovic, timonel del Partido Socialista (PS), en compañía de sus pares de la alianza gobernante.

La senadora afirmó que "vamos a revisar aquellas situaciones que sean un llamado de atención a nuestro trabajo y vamos a seguir trabajando en unidad, que es lo que queremos resaltar hoy día, porque también hemos vivido días complejos, lo sabemos, pero nuestro compromiso es con Chile, es con el país, es seguir construyendo en unidad".

"Chile nos necesita unidos más que nunca para enfrentar a la derecha, para conseguir mejores pensiones para las personas, para trabajar por la seguridad de nuestros ciudadanos y para seguir entregándoles una mejor vida a cada uno de los chilenos y chilenas", sentenció.

A su turno, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, evitó comentar la derrota de la alcaldesa Irací Hassler, que buscaba su reelección en Santiago, ante Mario Desbordes (Renovación Nacional), la carta de Chile Vamos.

"El primer análisis lo vamos a hacer cuando nos juntemos y también conozcamos la mirada que tienen nuestras y nuestros compañeros de Santiago. Es posible que no vaya a haber una evaluación, un análisis, un balance de cada una de las cosas", sostuvo el dirigente a la prensa.

"Soy parte de un colectivo y me merece respeto el equipo de Santiago, me merece respeto todos los demás compañeros. Entonces, no tengo ninguna necesidad de avanzar en algo que no resuelve nada por que la diga yo", agregó Camona.