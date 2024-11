Republicanos ratificaron su apoyo a la candidatura de Francisco Orrego

El candidato de Chile Vamos al Gobierno Regional Metropolitano, Francisco Orrego (RN), se reunió este viernes con la directiva del Partido Republicano, que ratificó el apoyo a su campaña de cara a la segunda vuelta, que disputará con la actual autoridad, Claudio Orrego (independiente).

El fundador de la colectividad, José Antonio Kast, ofreció algunas palabras después del encuentro, asegurando que elegir a quién entregar su respaldo "es una decisión simple", puesto que "a un lado, tenemos a un actual gobernador de izquierda, que quiso refundar nuestra patria, que representa en parte lo que es la corrupción que ha afectado a todos los gobiernos regionales de Chile. Vemos una Región Metropolitana más pobre, más violenta, más insegura".

"Y por otro lado, por el lado del sentido común y de la libertad, a Francisco Orrego", relevó el excandidato presidencial, y hablando directamente al postulante, aseveró que "tú eres la mejor persona para dirigir los destinos de la Región Metropolitana, así que te agradecemos el trabajo que has realizado, te vamos a apoyar lealmente, y vamos a trabajar todos los días que queden para que seas el próximo gobernador".

La carta de la derecha se reunió con Republicanos después de que dos encuestas publicadas de forma consecutiva dieran la ventaja en el balotaje al actual gobernador.

Según el último sondeo de Black&White, el 49% de los consultados votaría por el candidato del oficialismo, versus el 45% que se inclina por Francisco Orrego. Asimismo, la encuesta Feedback posiciona la autoridad con el 51% de los apoyos, y al opositor con el 38%.

Hay dos Orregos. Uno de izquierda, que quiere refundar Chile. Otro de derecha, que quiere recuperar el orden y la seguridad. Los Republicanos no nos perdemos un segundo: vamos a trabajar con fuerza para derrotar a la izquierda y apoyamos con todo a @PanchoOrregoG 🇨🇱 pic.twitter.com/RLhrbxiu9P — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) November 8, 2024

"No soy de aquellos que creen mucho en las encuestas", respondió el aspirante de Chile Vamos frente a estos resultados, observando que "si fuera por las encuestas, en primera vuelta yo habría estado último y no en segunda vuelta; me daban 11 o 12 puntos, y terminamos sacando 28".

"En lo que sí creo es en las tendencias y las percepciones, y lo que estoy viendo hoy en la calle es que nuestro crecimiento electoral se está empezando a notar: hemos recibido muchos apoyos de carácter transversal, estamos transformando -como lo habíamos prometido desde un principio- esta candidatura en la candidatura de la unidad, de la coordinación y de las oposiciones", destacó.

En la Región Metropolitana, los Republicanos no nos equivocamos. Todo el apoyo a @PanchoOrregoG ¡A ganar! pic.twitter.com/44kBN3fhbg — Partido Republicano 🇨🇱 (@PRChile) November 8, 2024

Consultada por este apoyo explícito desde Republicanos al rival de Claudio Orrego, su vocera de la campaña, Karina Delfino (PS), acotó que "no nos sorprende que la derecha esté apoyando a la derecha".

"A nosotros nos ocupa continuar avanzando en la búsqueda de más apoyos transversales para nuestra candidatura. Esto es votar por quién representa más y mejor gestión, y eso lo representa Claudio Orrego para todos los vecinos y vecinas de la Región Metropolitana", sentenció la alcaldesa de Quinta Normal.