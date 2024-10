15:10 - | Tres detenidos se registran en la Región de Los Lagos en marco de la jornada electoral: Uno por tráfico de drogas, otro por orden de detención vigente y el último por no querer votar.

Así se encuentra a esta hora el Instituto Científico Humanista José Maza ubicado en el sector Coviefi de #Antofagasta , donde existen 17 mesas instaladas con un tiempo de votación en las mesas con más personas que no supera los 20 minutos. @Cooperativa #CooperativaElecciones pic.twitter.com/I6yo7Y9M4T

14:51 - | Karol Cariola y votaciones de Barriga y Jadue: Desde el Partido Comunista me imagino que hay siempre una valoración porque la democracia se ejerza en plenitud, y cuando la democracia se ejerza en plenitud es porque todos los chilenos y chilenas, independiente de quien sea, tienen derecho a votar y a participar de los procesos electorales

14:43 - | Karol Cariola y votaciones de Barriga y Jadue: Que se les esté entregando y garantizando el derecho a votar, me parece que es correcto. Se garantiza el derecho constitucional de los chilenos y chilenas a ejercer nuestro derecho a voto

14:28 - | Catalina San Martín, candidata a alcaldesa de Las Condes: "La cantidad de municipios que están siendo investigados en Fiscalía, Contraloría, Consejo Defensa del Estado, no es menor. Acá todos los que estamos postulando un cargo de representación tenemos el deber ético y el deber moral, no solo de hacer lo que la ley nos dice que tenemos que hacer, sino que buscar todas las instancias para poder demostrarle a las personas de que sí somos capaces de hacer las cosas bien"

14:24 - | Catalina San Martín , candidata a alcaldesa de Las Condes: " Esta candidatura representa una luz de esperanza . Estamos viendo por todos los sectores políticos abuso de poder, de lado y lado, y lo que los vecinos queremos es que las personas que nos representen no abusen del poder cuando lo tienen y que lo usen para trabajar por las personas"

14:24 - | Marcela Cubillos: Más allá de mi caso particular, para mí defender la libertad tiene sentido siempre. Más aún cuando hemos visto con el proyecto que ha ingresado el gobierno en materia de financiamiento, educación superior, es que claramente no quieren que exista libertad de enseñanza en materia de educación superior. No quiere que existan proyectos educativos privados.