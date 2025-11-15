Senador PC: Gobierno del Presidente Boric tuvo "resultados muy modestos"

En la víspera de la elección presidencial y parlamentaria, el senador comunista Daniel Núñez manifestó una postura crítica frente a la administración del Mandatario Gabriel Boric, acusando "resultados muy modestos" en estos años al mando del país.

En entrevista publicada este sábado en La Tercera, el legislador fue enfático al defender el distanciamiento estratégico de la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, respecto al actual Ejecutivo, del cual ella formó parte como ministra hasta abril de este año.

"Nadie duda de la sinceridad del esfuerzo que hacen el Presidente Boric y el Gobierno, pero sin lugar a dudas los resultados han sido muy modestos, de acuerdo a la expectativa ciudadana y a lo que nosotros mismos esperamos", cuestionó el militante PC.

Núñez defiende los "desmarques" de Jeannette Jara de la actual administración. (FOTO: ATON)

En esta línea, Núñez afirmó que "uno asume que el futuro gobierno de Jara tiene que superar con creces lo que ha hecho el actual. Hay una necesidad de decirle claramente al país que vamos a hacer mucho mejor las cosas".

Para el senador, los "desmarques" de la abanderada no solo no deben sorprender, sino que son una señal de su enfoque y experiencia: "Es algo que nos ha señalado con sus palabras y con su estilo, porque hay una experiencia política muy distinta en Boric que en Jara", argumento.

"Ella es de un origen popular y ha sido una ministra muy realizadora y capaz de llegar a acuerdos. Eso es un plus que marca diferencias con el perfil que tiene el Presidente Boric", añadió.

PC apela a la derecha liberal

Por otra parte, Núñez manifestó su optimismo respecto al desempeño de su candidata, proyectando que pasará a la segunda vuelta de forma "holgada" y que su candidatura tiene el potencial de aglutinar un apoyo transversal.

Según opinó en el medio antes citado, la exministra está preparada para una campaña que "una a Chile, que ponga al centro resolver los problemas urgentes" y que convoque "a la unidad nacional más amplia, social y política, para enfrentar el riesgo que implica tener un gobierno de extrema derecha".

La candidatura presidencial de Jeannette Jara está siendo capitalizada por el Partido Comunista y otras fuerzas del oficialismo, según el senador Daniel Núñez. (FOTO: ATON)

"Los candidatos de extrema derecha cada vez se radicalizan más. Por lo tanto, el espacio que tiene Jara para crecer incluso llega a una derecha liberal, que no se va a sentir interpretada por las posturas de Kast, que cada vez se parece más a Kaiser, y Kaiser, que cada vez se parece más a Pinochet", explicó el senador.

El parlamentario fue más allá, sugiriendo que incluso votantes del expresidente Sebastián Piñera podrían respaldar a Jara en un balotaje. "Hay gente que votó por Piñera que ve una amenaza en lo que representan Kaiser o Kast. Perfectamente pueden, en una segunda vuelta, votar por Jara", sostuvo.

La distancia de Jara con el PC

Finalmente, Núñez descartó algún conflicto interno del PC por la autonomía de la candidata respecto a renovar su equipo o suspender su militancia en el partido si llega a la presidencia.

"Esas decisiones las toma la candidata. Nos corresponde apoyar lo que ella decida y no hacer un debate público en ese sentido", enfatizó.

Asimismo, dio cuenta que Jara "aspira a ser Presidenta y representar a todo el país", por lo que "si considera que eso lo hace congelando la militancia, la vamos a apoyar".