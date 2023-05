Stefan Kramer se la jugó imitando a José Antonio Neme: "Nada me gusta"

Stefan Kramer es un clásico vocal de las elecciones en Chile y este domingo no fue la excepción, ya que nuevamente le tocó ejercer su labor en la comuna de Vitacura.

El comediante fue entrevistado por Mega y aprovechó de hacer una divertida imitación de José Antonio Neme.

"Cómo está José Antonio (...) Sí, me quiero ir. Por qué me nominan, por qué tengo que estar. Si después me excuso, me llaman de nuevo, estoy chato. ¿Por qué no puedo estar chato? Uno puede estar chato también. Uno no le puede caer bien a todo el mundo", actuó con la voz del periodista.

Le consultaron si estaba feliz por ser vocal de mesa nuevamente y continuó con la imitación: "Por supuesto que no, me carga, por mí no votaría, pero hay que hacerlo. No me gusta, me carga la silla, mira cómo está dispuesto el local, nada me gusta. El mural de los chicos de este colegio también".

"No sé, en realidad no sé, estoy chato de opinar, no me interesa, váyanse", bromeó.

